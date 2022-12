Les membres du conseil d'administration de la Banque de Corée appellent à une surveillance plus étroite de l'instabilité du marché

Le conseil de politique monétaire de la Banque de Corée (BOK) a augmenté à l'unanimité son taux directeur de référence de 25 points de base à 3,25 % lors de la réunion du 24 novembre, le plus élevé depuis 2012, après avoir délivré une hausse d'un demi-point de pourcentage en octobre.

L'un des six membres cités dans le procès-verbal a appelé à une pause dans le cycle de resserrement, qui a débuté en août de l'année dernière, compte tenu de l'instabilité croissante des marchés locaux et afin d'évaluer l'effet des hausses de taux passées visant à freiner l'inflation.

"À l'avenir, nous devrons vérifier l'effet des décisions de politique monétaire passées et surveiller l'évolution des facteurs d'incertitude internes et externes avant de décider prudemment de la vitesse du nouveau resserrement de la politique", a déclaré le membre.

Le procès-verbal n'identifie pas les intervenants et ne comprend pas les commentaires du gouverneur Rhee Chang-yong, qui s'était déjà exprimé lors d'une conférence de presse peu après la réunion.

Les autres membres étaient divisés sur le degré d'attention que la Banque de Corée devrait continuer à accorder à la lutte contre l'inflation, mais la plupart d'entre eux ont convenu que l'instabilité des marchés financiers méritait d'être surveillée de plus près après des mois de resserrement.

"L'effet des augmentations de taux des 15 derniers mois devient plus prononcé sur les marchés immobiliers et financiers, et les marchés des obligations d'entreprises et de l'argent à court terme montrent une instabilité", a déclaré un autre membre.

Environ une semaine après la réunion, M. Rhee a déclaré, lors d'une interview à la conférence Reuters NEXT, qu'il espérait que le taux directeur atteigne son sommet aux alentours de 3,5 %, soit seulement 25 points de base au-dessus du dernier niveau.