Les membres du recours collectif des externats indiens fédéraux sont invités à soumettre une demande d'indemnisation avant la date limite du 13 juillet 2022

OTTAWA, 08 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Environ six mois avant la date limite de dépôt des demandes d’indemnisation, à savoir le 13 juillet 2022, les avocats du recours collectif invitent tous les membres du recours ayant fréquenté un externat indien fédéral à soumettre leur demande d’indemnisation. Dans tout le Canada, plus de 130 000 personnes ont déjà soumis une demande d’indemnisation au titre du règlement, et ce nombre augmente de jour en jour.



Les membres du recours collectif qui n’ont pas encore soumis de demande d’indemnisation ne seront pas seuls pour gérer cette procédure. Tous les membres du recours collectif peuvent bénéficier d’un soutien juridique gratuit et se faire aider pour compléter leur formulaire de demande d’indemnisation par les avocats du recours collectif (Gowling WLG). Des ateliers communautaires sont organisés dans un certain nombre de communautés, et des webinaires en ligne sont accessibles à tous ceux qui ont des questions ou ont besoin de plus d’informations pour compléter le formulaire de demande d’indemnisation. En outre, toute personne en détresse peut avoir accès à des services de soutien en santé mentale 24 heures sur 24 par le biais de la ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être.

« Nous reconnaissons et honorons la force qu’il faut pour mener à bien cette procédure de demande d’indemnisation », a déclaré Cam Cameron, avocat du recours collectif responsable de la mise en œuvre du règlement relatif aux externats indiens. « À ceux qui ont fréquenté un externat indien fédéral mais qui n’ont pas encore soumis de formulaire de demande d’indemnisation, nous voulons que vous sachiez que nous sommes là pour vous aider. À quelques mois de la date limite, nous savons que de nombreuses personnes n’ont pas encore déposé de formulaire de demande d’indemnisation. Nous souhaitons éviter que quiconque se sente précipité ou laissé-pour-compte. Pour cette raison, nous invitons toutes les personnes à passer à l’étape suivante de leur démarche dès maintenant. »

Les anciens élèves qui ont fréquenté des externats indiens fédéraux et qui ont subi un préjudice au sein de cette école peuvent être admissibles à une indemnisation, allant de 10 000 à 200 000 dollars en fonction du préjudice personnel subi. Pour être admissibles à une compensation, les demandeurs doivent avoir fréquenté l’un des externats figurant dans l’annexe K de la Convention de règlement. Vous trouverez des informations supplémentaires sur la procédure de demande d’indemnisation à l’annexe K sur le site Web https://indiandayschools.com/fr/.

Le règlement comprend également un fonds des legs de 200 millions de dollars, géré par les survivants des externats par le biais de la McLean Day Schools Settlement Corporation, pour financer des projets de commémoration, des projets de santé et de bien-être, ainsi que des initiatives linguistiques et culturelles.

Soutiens disponibles pour les membres du recours collectif

Les avocats du recours collectif s’engagent à soutenir les membres du tout au long de la procédure de demande d’indemnisation. Il sera possible de recevoir une assistance juridique gratuite et de l’aide au moment de remplir les formulaires de demande d’indemnisation en téléphonant au centre d’appels de Gowling WLG au 1 844 539-3815 ou en envoyant un courriel à dayschools@gowlingwlg.com

Les avocats du recours collectif organisent également des webinaires en ligne d’assistance aux demandes d’indemnisation par Zoom, qui offrent un soutien virtuel aux communautés. Les webinaires, proposés en anglais et en français, expliquent comment remplir un formulaire de demande d’indemnisation. Cette assistance virtuelle sera disponible jusqu’à la date limite du 13 juillet 2022, assurant ainsi un service ininterrompu tout au long de la pandémie de COVID-19. Vous pouvez consulter les dates et heures de ces webinaires ici https://indiandayschools.com/fr/coordonnees/presentation/

De plus, le Programme de soutien communautaire d’Argyle offre dans un certain nombre de communautés à travers le Canada un soutien gratuit, individuel et tenant compte des traumatismes pour remplir les formulaires de demande d’indemnisation. Les avocats du recours collectif sont également disponibles pour vous assister lors des séances de soutien d’Argyle. Tous les participants pourront bénéficier d’un soutien culturel et d’un soutien en matière de santé mentale. Pour en savoir plus sur ce programme et sur les séances de soutien prévues dans les différentes communautés, veuillez consulter le site Web : https://indiandayschools.com/fr/aide-et-soutien/soutien-communautaire/.

Des services de counseling en santé mentale et un soutien en cas de crise sont offerts aux membres du recours collectif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par le biais de la Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être. Vous pouvez contacter la ligne d’espoir pour le mieux-être au 1 855 242-3310 ou par la plateforme de clavardage sur https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/. Les services de counseling sont disponibles en anglais, en français, en cri, en ojibwé et en inuktitut, sur demande.

