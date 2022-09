Les menaces de Poutine propulsent le dollar, valeur refuge, plus haut en 20 ans

Londres (awp/afp) - Le dollar bondissait mercredi à un plus haut en vingt ans face à un panier d'autres grandes devises, après que le président Vladimir Poutine a mobilisé sa réserve pour combattre en Ukraine et s'est dit prêt à user de "tous les moyens" pour se défendre.

En plus de son statut de valeur refuge, le billet vert profite de paris sur une politique monétaire stricte en amont d'une décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) attendue plus tard dans la journée, et le Dollar index, qui le compare à des devises comme le yen, l'euro ou la livre, est monté à 111,056 points, un record depuis 2002.

"Ce n'est pas du bluff", a martelé, la mine grave, M. Poutine, accusant les pays occidentaux de vouloir "détruire" la Russie, d'avoir recours au "chantage nucléaire" contre elle et signifiant ainsi qu'il était prêt à utiliser l'arme nucléaire.

Le président américain Joe Biden a quant à lui accusé la Russie d'avoir "violé de manière éhontée" les principes fondateurs de la Charte des Nations unies, mercredi à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU.

"Cette guerre anéantit le droit de l'Ukraine à exister, tout simplement", a-t-il lancé.

"Les inquiétudes sur une potentielle montée en puissance de la guerre en Ukraine, avec la mobilisation de centaines de milliers de réservistes russes, envoie les investisseurs vers les valeurs refuges", résume Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Le billet vert bondissait vers 16H00 GMT (18H00 à Paris) de 0,88% à 0,9883 dollar pour un euro et de 0,42% à 1,1333 dollar pour une livre, même si le yen restait plus stable à 144,16 yens pour un dollar.

Les regards des cambistes se tourneront ensuite vers la réunion de la Fed, dont la décision sera publiée après la fin des échanges en Europe.

L'institut monétaire est engagé dans une lutte acharnée contre l'inflation, et se garde de montrer le moindre signe de ralentissement de ses hausses de taux.

"Les taux devraient être remontés à leur plus haut niveau depuis 2008", commente Han Tan, analyste chez Exinity Group.

Terne sterling

Au-delà de la réunion du jour, "si la Fed signale des vagues de hausses de taux encore plus fortes à venir, il y aura probablement une nouvelle vente massive des actifs à risque", prévient l'analyste.

Parmi les devises en difficulté, la livre a atteint plus tôt dans la séance un plus bas depuis 1985 à 1,1305 dollar, malmenée en raison des perspectives sombres pour l'économie britannique.

La Banque d'Angleterre (BoE) publiera jeudi sa décision de politique monétaire, et devrait poursuivre ses relèvements de taux pour contrer l'inflation.

Depuis sa réunion d'août, la nouvelle Première ministre Liz Truss a promis des mesures de soutien aux ménages et aux entreprises pour faire face à la sévère crise du coût de la vie.

"Cela va probablement faire baisser les pressions inflationnistes à court terme, mais pourrait au contraire les renforcer à moyen terme", prévient Matthew Ryan, analyste chez Ebury, qui table donc sur une action marquée de la BoE jeudi.

afp/rp