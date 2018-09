Les menaces de Trump font baisser les Bourses chinoises

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont fini lundi en nette baisse, les investisseurs s'inquiétant des menaces proférées vendredi par le président américain Donald Trump d'intensifier sa guerre contre la Chine.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a cédé 1,33% (-360,05 points) à 26'613,42 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai s'est replié de 1,21% (ou 32,82 points) à 2669,48 points, et celui de Shenzhen de 1,84% (soit 26,44 points) à 1406,92 points.

La place de Hong Kong a initié le mouvement de ventes à la suite de la clôture en baisse de Wall Street vendredi.

Les opérateurs avaient été soulagés dans un premier temps qu'à l'issue de la période de consultation publique la semaine dernière au Congrès américain, Donald Trump n'impose pas immédiatement des taxes sur 200 milliards de dollars de biens importés chinois.

Mais le président américain a jeté de l'huile sur le feu vendredi soir dans une déclaration à bord de son avion Air Force One, en menaçant de taxer toutes les importations chinoises, qui se sont élevées à plus de 505 milliards en 2017.

Pékin a déjà annoncé qu'il répliquerait à toute mesure prise par Washington.

"Les marchés avaient espéré qu'à l'approche de la date-limite de consultation, il y aurait certains concessions mais en réalité, il y a eu une escalade", a estimé Sean Fenton, directeur de Tribeca Investment Partners, dans une déclaration à Bloomberg Television.

Les marchés sont également nerveux au sujet des négociations canado-américaines pour une rénovation de l'accord de libre-échange nord-américain, Alena, qui n'ont pas encore abouti.

En outre, l'excédent commercial record de la Chine avec les Etats-Unis en août annoncé lundi ont alimenté les craintes que Washington soit conforté dans sa décision d'appliquer de nouvelles taxes.

"Les chiffres de l'excédent commercial record avec les Etats-Unis, publiés ce week-end n'ont pas aidé (à apaiser les tensions). Il me semble qu'il est temps d'être plus réaliste au sujet de cette guerre commerciale et moins optimiste", a relevé Greg McKenna, stratégiste en chef des marchés de AxiTrader.

Le géant de l'internet Tencent a abandonné 1,01% à 313,60 dollars de Hong Kong (HKD) et AAC Technologies a plongé de 3,63% à 79,70 HKD. L'opérateur de casinos Sands China a lui dévissé de 2,75% à 33,60 HKD.

Sinopec a en revanche pris 0,95% à 7,44 HKD et PetroChina 0,52% à 5,83 HKD grâce à une remontée des cours du brut qui n'a cependant pas bénéficié à CNOOC qui a perdu 1,15% à 13,70 HKD.

L'équipementier de télécoms ZTE a plongé de 4,75% à 13,24 HKD tandis que HSBC s'est replié de 1,26% à 66,35 HKD.

Les opérateurs chinois n'ont pas réagi aux chiffres montrant une accélération de l'inflation plus forte que prévu.

Baromètre des dépenses des ménages, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,3% en août sur un an, après une hausse de 2,1% en juillet, a annoncé lundi le Bureau national des statistiques (BNS). Il s'établit au plus haut depuis février.

Cette fermeté des prix coïncide avec l'engrenage de la guerre commerciale entre Pékin et Washington.

Pékin a ainsi lourdement taxé le soja américain, alors que les Etats-Unis sont de loin le premier fournisseur de la Chine, de quoi faire grimper dans le pays les prix de ce produit crucial de l'alimentation animale.

A Shanghai, les valeurs des communications et des médias ont fini en baisse. China Unicom a dégringolé de 3,32% à 5,54 yuans et Oriental Pearl Group de 1,12% à 9,71 yuans.

Les titres de l'assurance ont été également à la peine: China Life Insurance a glissé de 1,44% à 21,26 yuans et Ping An Insurance de 1,19% à 62,03 yuans.

afp/buc