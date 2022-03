Les ménages américains ont commencé l'année dans la foulée du choc pétrolier

Ces chiffres, associés à un marché du travail dynamique, indiquent que les Américains étaient en relativement bonne santé avant la guerre, ce qui a fait bondir le coût des produits de base à un moment où l'inflation américaine est déjà au plus haut depuis 40 ans.

Pourtant, avec des revenus réels à la traîne de l'inflation et l'incertitude sur la durée du bond des coûts de l'énergie et autres, il reste à voir dans quelle mesure les dépenses seront affectées. Le rapport ne reflète pas la répartition des gains par revenu, les ménages à faible revenu dépensant généralement une plus grande partie de leur revenu pour l'essence et la nourriture.

La semaine dernière, les prix de l'essence ont connu leur plus forte hausse depuis près de 17 ans, les consommateurs payant en moyenne plus de 4 $ pour un gallon d'essence sans plomb. Les coûts d'autres biens comme les denrées alimentaires devraient également augmenter, étant donné que la Russie et l'Ukraine exportent plus d'un quart du blé mondial et que l'Ukraine est un grand exportateur de maïs.

Les données financières des ménages, qui couvrent la période d'octobre à décembre dernier, ont montré que la majorité de l'augmentation de la richesse provenait d'une hausse de la valeur des actions, qui ont augmenté de 2,5 trillions de dollars au cours d'une période où l'indice S&P 500 a augmenté d'environ 11 %.

Le marché immobilier, toujours en plein essor depuis le début de la pandémie de COVID-19, a également fortement contribué. Les valeurs immobilières ont ajouté environ 1,5 billion de dollars à la richesse globale.

La valeur nette des ménages a également été révisée à la hausse à 145 000 milliards de dollars pour le troisième trimestre de 2021.

Dans l'ensemble, les consommateurs américains ont accumulé environ 2 600 milliards de dollars d'épargne excédentaire ces dernières années par rapport à la tendance pré-pandémique, a noté Daniel Silver, économiste chez JPMorgan, en début de semaine, en grande partie grâce aux 5 000 milliards de dollars d'aides gouvernementales accordées ces deux dernières années.

Cette aide était destinée à atténuer l'impact de la pandémie sur les entreprises et les consommateurs et comprenait des allocations de chômage plus généreuses et des chèques de relance versés directement sur les comptes bancaires des gens. Les deux programmes ont pris fin l'année dernière.

Le montant détenu dans les dépôts d'épargne des ménages est passé à 11,1 trillions de dollars au quatrième trimestre, contre 10,7 trillions à la fin du troisième trimestre. Les soldes des comptes chèques ont augmenté à 4,1 trillions de dollars, contre 3,7 trillions de dollars au troisième trimestre, selon le rapport.

Ailleurs dans le rapport, la dette des ménages a augmenté à un taux annuel de 8,0 % au quatrième trimestre, contre un taux de croissance non révisé de 6,2 % au troisième trimestre de l'année.

Les actifs liquides détenus par les entreprises non financières se sont élevés à 7,1 trillions de dollars, contre 6,9 trillions de dollars pour la période juillet-septembre.