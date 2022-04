Les ménages britanniques en situation de "stress énergétique" ont doublé en une nuit, selon un groupe de réflexion.

À partir de ce mois-ci, le plafond des tarifs les plus utilisés imposé par le régulateur britannique de l'énergie augmente de 54 %, ce qui signifie que les factures d'énergie de quelque 22 millions de clients vont augmenter de plusieurs centaines de livres par an.

Le plafond devrait encore augmenter en octobre, ce qui pourrait plonger 2,5 millions de ménages supplémentaires dans le stress énergétique, a averti dans un rapport la Resolution Foundation, un groupe de réflexion qui s'intéresse au niveau de vie.

Le ministre des Finances, Rishi Sunak, a été largement critiqué la semaine dernière pour ne pas avoir fait assez dans une mise à jour du budget pour aider les ménages les plus pauvres à traverser la plus grave atteinte au niveau de vie depuis au moins les années 1950.

La Resolution Foundation a déclaré que le cinquième des ménages les plus pauvres dépenserait plus de deux fois la part de leur budget pour les factures d'énergie que le cinquième le plus riche, même après avoir pris en compte un nouveau système de remboursement d'impôts du gouvernement.

Quelque 24 % des ménages du nord-est de l'Angleterre sont actuellement en situation de stress énergétique, ce chiffre pourrait passer à 41 % en octobre, selon la Resolution Foundation.

"Une autre augmentation des factures d'énergie cet automne accélère le besoin d'un soutien plus immédiat", a déclaré Jonathan Marshall, économiste principal à la Resolution Foundation.

Il a appelé à une stratégie claire et à long terme pour améliorer l'isolation des maisons, augmenter la production d'électricité renouvelable et nucléaire et réformer les marchés de l'énergie afin que les factures énergétiques des ménages soient moins dépendantes de la volatilité des prix mondiaux du gaz.

Le système d'allocations plutôt que les réductions d'impôts serait un moyen plus efficace d'aider les ménages les plus durement touchés, a déclaré la Resolution Foundation.