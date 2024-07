Les ménages de la zone euro sont de plus en plus nombreux à demander des prêts pour la première fois depuis deux ans, car ils sont de plus en plus optimistes à l'égard de l'économie et les taux d'intérêt baissent, selon une enquête de la Banque centrale européenne publiée mardi.

La BCE a commencé à réduire les taux d'intérêt en juin, mais les coûts d'emprunt sur les marchés financiers ont commencé à baisser bien avant, ce qui a lentement rendu le crédit plus attractif.

Un pourcentage net de 16 % des prêteurs interrogés dans le cadre de l'enquête de la BCE sur la distribution du crédit bancaire (BLS) ont fait état d'une augmentation de la demande de prêts de la part des ménages au cours des trois mois précédant juin, la première augmentation de ce type depuis 2022, et les personnes interrogées s'attendent à ce que cette tendance se poursuive au cours de ce trimestre.

"L'amélioration des perspectives du marché immobilier, citée principalement par les banques allemandes, a été le principal moteur de l'augmentation de la demande de prêts immobiliers", a déclaré la BCE. "Le niveau général des taux d'intérêt et la confiance des consommateurs ont eu un impact positif moins important."

La BCE devrait maintenir ses taux cette semaine, mais deux autres baisses sont prévues d'ici la fin de l'année.

De même, les banques ont assoupli les conditions des prêts hypothécaires pour le deuxième trimestre consécutif en raison d'une concurrence plus forte, bien qu'elles aient resserré l'accès au crédit à la consommation en raison d'un risque perçu croissant.

En revanche, les conditions des prêts aux entreprises ont continué à se durcir, même si ce n'est que modestement, et la demande pour ces prêts a diminué.

Le resserrement a été "relativement important" pour les entreprises du secteur de l'immobilier commercial, conformément à la politique de la BCE en tant que superviseur bancaire de la zone euro.

"Au second semestre 2024, les banques de la zone euro s'attendent à un resserrement net des conditions de prêt, associé à une augmentation nette modérée de la demande de prêts dans la plupart des secteurs économiques, à l'exception de la construction et de l'immobilier commercial", a déclaré la BCE.