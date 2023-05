Qu'elles nous enseignent activement les finances ou que nous observions simplement la façon dont elles gèrent les affaires de la vie, les mères peuvent avoir une influence considérable sur notre vie financière.

À l'occasion de la fête des mères, nous avons demandé à quelques chefs d'entreprise quel était le meilleur conseil financier qu'ils avaient reçu de leur mère.

Voici ce qu'ils avaient à dire.

John W. Rogers Jr.

Fondateur et directeur des investissements, Ariel Investments

"Ma mère, qui était solliciteur général adjoint, était une pionnière en matière de participation aux conseils d'administration des entreprises. J'avais l'habitude de l'accompagner à des réunions de conseils d'administration, comme ceux de Mobil Oil et de Continental Bank. À l'âge de 22 ou 23 ans, je l'accompagnais à ces événements et je la suivais partout. Cela a eu un impact important sur ma façon de voir les conseils d'administration comme un moyen de nouer des relations tout au long de la vie.

"Elle avait également l'un des premiers agents de change afro-américains à Chicago, Stacy Adams. Elle m'encourageait à aller m'asseoir avec Stacy lorsque j'étais adolescente, et à le considérer comme un mentor. Il me montrait comment faire des recherches sur les entreprises, où trouver des informations à la bibliothèque et quelles lettres d'information je devais lire. Non seulement j'ai appris énormément de choses sur l'investissement, mais j'ai suivi ses traces et je suis devenu moi-même agent de change.

"Lorsque j'ai créé Ariel en 1983, à l'âge de 24 ans, ma mère m'a donné toutes les liquidités dont elle disposait. Elle a été le premier investisseur le plus important d'Ariel, parce qu'elle avait cette générosité d'esprit et qu'elle voulait que je réussisse. J'ai eu la chance de bénéficier de son soutien et je suis heureuse que cela se soit avéré être un bon investissement pour elle.

Sarah Kunst

Fondatrice et directrice générale, Cleo Capital

Ma mère disait toujours : "On ne gaspille pas, on ne veut pas". Elle faisait généralement référence à des en-cas non consommés ou à des vêtements dont je voulais me débarrasser après les avoir à peine portés, mais elle avait raison à tous points de vue.

"Se concentrer sur la réutilisation et la maximisation de la valeur est un excellent moyen de contrôler vos finances - garder une voiture un an de plus, acheter ou vendre des objets d'occasion, et conserver des choses dont vous aurez besoin plus tard au lieu de les jeter (pour devoir les racheter). Nous ne pouvons pas toujours contrôler la quantité d'argent que nous gagnons, mais nous pouvons contrôler l'optimisation de la valeur des choses que nous possédons déjà".

Sir Richard Branson

Fondateur du groupe Virgin

"Il est juste de dire que je dois ma carrière à ma mère, Eve. Un jour, à la fin des années soixante, ma mère a vu un collier qui traînait sur la route près de Shamley Green et l'a apporté au poste de police. Au bout de trois mois, personne ne l'avait réclamé et la police lui a dit qu'elle pouvait le garder. Elle est venue à Londres, a vendu le collier et m'a donné l'argent. Sans ces 100 livres sterling, je n'aurais jamais pu démarrer Virgin.

"Plus important encore, ma mère nous a inculqué des valeurs qui ont été plus précieuses pour la réussite de l'entreprise que n'importe quelle somme de départ. Elle m'a enseigné l'importance du travail acharné. Lorsque j'étais enfant, elle travaillait toujours sur un projet. Elle était inventive, intrépide et acharnée - une entrepreneuse avant même que le mot n'existe.

"Elle m'a également montré l'importance de traiter les gens comme on aimerait être traité, ce qui a toujours été un élément important de la façon dont nous travaillons chez Virgin. Elle m'a montré comment équilibrer le travail et les loisirs, et que la famille est la chose la plus importante".

Christine Dorfler

Directrice financière, National Football League

"Ma mère a été enseignante à l'école primaire pendant 40 ans. À 76 ans, elle continue d'enseigner avec la même énergie, la même passion et le même enthousiasme qu'au début de sa carrière. Elle m'a appris que l'on n'obtient pas grand-chose dans la vie sans travailler dur et sans faire preuve de courage. Ma mère était incroyablement fière de gagner sa vie, et sa fierté et son indépendance m'ont incité à vouloir faire ma propre carrière.

"Le meilleur conseil financier que ma mère m'ait donné, c'est d'avoir l'esprit financier dès mon plus jeune âge. Elle m'a appris qu'il n'est jamais trop tôt pour épargner et qu'il s'agit davantage de prendre l'habitude de gérer son argent avec sagesse que de s'intéresser à la quantité d'argent dont on dispose. Elle nous a également encouragés, ma sœur et moi, à toujours mettre un peu d'argent de côté pour prendre soin de soi : Une sage leçon que je mets en pratique et que j'apprécie !"