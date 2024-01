Les mesures proposées par le gouvernement britannique pour restaurer le gouvernement de partage du pouvoir en Irlande du Nord offrent "un large éventail d'améliorations décentes" et, une fois finalisées, seront publiées mercredi, a déclaré le ministre de l'Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris.

S'exprimant à l'extérieur du Parlement après que le plus grand parti pro-britannique d'Irlande du Nord a déclaré qu'il avait approuvé les propositions offertes par le gouvernement britannique pour mettre fin à son boycott du gouvernement régional, M. Heaton-Harris a déclaré qu'il attendait avec impatience le rétablissement de Stormont "le plus tôt possible".

"Nous avons été en mesure d'obtenir un grand nombre d'améliorations décentes afin de garantir que notre marché intérieur fonctionne correctement, comme il se doit", a-t-il déclaré aux journalistes mardi.