Les prix de la plupart des métaux industriels à Londres ont baissé mercredi, plombés par un dollar américain fort et de nouvelles inquiétudes économiques mondiales.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,6 % à 8 433,50 dollars la tonne métrique à 02h00 GMT, tandis que le contrat de cuivre d'octobre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a gagné 0,4 % à 69 490 yuans (9 492,39 dollars) la tonne.

L'indice du dollar s'est stabilisé mercredi à un pic de près de six mois. Un dollar plus fort rend plus coûteux l'achat de matières premières dont le prix est fixé par le billet vert pour les non-détenteurs de dollars.

Les commandes de produits manufacturés américains ont diminué en juillet, inversant presque la hausse du mois précédent et mettant fin à une série de quatre mois de gains, a rapporté le Département du Commerce mardi.

Les commentaires du gouverneur de la Réserve fédérale ont fait craindre de nouvelles hausses des taux d'intérêt aux États-Unis, ce qui pourrait entraver les activités économiques et assombrir la demande de métaux.

Parallèlement, les données publiées par la Chine et l'Europe ont renforcé le ralentissement des activités économiques et alimenté les craintes d'une récession économique.

En Chine, premier consommateur mondial de métaux, l'activité des services a progressé au mois d'août au rythme le plus lent depuis huit mois, selon une enquête du secteur privé publiée mardi.

Les données commerciales de la Chine, attendues jeudi, sont également au centre de l'attention. Selon un sondage Reuters, les exportations et les importations du pays en août devraient se contracter plus lentement.

L'aluminium du LME est resté inchangé à 2 193,50 dollars la tonne, l'étain a baissé de 0,1% à 26 420 dollars, le zinc a perdu 0,3% à 2 464,50 dollars, le plomb a baissé de 0,9% à 2 212,50 dollars et le nickel a glissé de 0,2% à 20 990 dollars.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,6% à 19 095 yuans la tonne, le zinc a augmenté de 0,4% à 21 295 yuans, le plomb a augmenté de 1,1% à 16 720 yuans, le nickel a augmenté de 1,1% à 172 170 yuans, et l'étain a augmenté de 0,7% à 222 450 yuans.

(1 $ = 7,3206 yuans chinois renminbi) (Reportage de Siyi Liu et Dominique Patton ; Rédaction de Rashmi Aich)