Les prix des métaux non ferreux ont baissé à Londres mardi, après avoir progressé lors de la session précédente, les investisseurs et les négociants s'étant repliés avant la publication de données clés en Chine et aux États-Unis.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a baissé de 0,2 % à 8 634 dollars la tonne métrique à 0226 GMT, l'aluminium a baissé de 0,4 % à 2 250 dollars, le nickel a baissé de 18 305 dollars et le zinc a baissé de 0,3 % à 2 558,50 dollars.

Le plomb du LME a diminué de 0,2 % à 2 122,50 $ la tonne et l'étain a perdu 0,6 % à 27 470 $.

Les prix londoniens ont été influencés par des perspectives de croissance économique modérées, des données manufacturières médiocres et l'absence de mesures de relance importantes de la part de la Chine, principal consommateur de métaux.

Les données sur l'inflation américaine prévues plus tard dans la journée pourraient influencer le dollar et, en fin de compte, les prix des métaux en raison des activités de négociation des fonds qui achètent et vendent sur la base de signaux provenant de modèles numériques.

La Chine devrait également publier ses données sur les prêts cette semaine, qui comprennent le nombre total de financements sociaux - un indicateur clé de la demande future de métaux. On s'attend à ce que les prêts des banques chinoises aient fortement diminué en février par rapport au niveau record atteint un mois plus tôt, en raison de facteurs saisonniers.

Le contrat de cuivre de mai le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a augmenté de 0,1 % à 69 650 yuans (9 703,40 $) la tonne, suivant les gains de la nuit à Londres. L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,2 % à 19,85 yuans et le nickel a bondi de 2,3 % à 140,660 yuans.

Le zinc du SHFE a progressé de 0,7% à 21 350 yuans la tonne, le plomb a augmenté de 0,5% à 16 290 yuans, tandis que l'étain a chuté de 0,6% à 219 460 yuans.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0700 Allemagne IPCH Final YY Feb

0700 Royaume-Uni Nombre de demandeurs d'emploi Févr.

0700 Royaume-Uni Taux de chômage ILO Jan

0700 Royaume-Uni HMRC Payrolls Change Feb

1230 US Core CPI MM, SA ; YY, NSA Feb

1230 IPC américain MM, SA ; YY, NSA fév.

1230 IPC américain, salariés, fév.

(1 $ = 7,1779 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)