Les métaux de base chutent alors que les données sur l'emploi aux États-Unis renforcent les craintes d'une hausse des taux.

Les prix de la plupart des métaux de base à Londres ont chuté lundi, car les données meilleures que prévu sur l'emploi aux États-Unis ont fait craindre que la Réserve fédérale maintienne sa politique de hausse des taux pour lutter contre l'inflation.

Les employeurs américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en septembre et le taux de chômage a baissé, ce qui a donné à la Fed plus de munitions pour poursuivre sa politique agressive de resserrement monétaire.

La hausse des taux d'intérêt aux États-Unis est susceptible de renforcer le dollar et pourrait nuire à la croissance économique mondiale et à la demande de métaux. Un dollar plus fort rend les métaux corrélés au billet vert plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

"Les NFP (nonfarm payrolls) étaient toujours en avance sur les attentes, alors le marché s'est vendu .... Nous devrions avoir un rallye de soulagement après la fin de la vente des emplois non agricoles", a déclaré un négociant en métaux, ajoutant que le marché chinois devrait être soutenu avant le congrès du parti du pays qui aura lieu plus tard ce mois-ci.

L'aluminium à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 1% à 2 277 $ la tonne, à 0521 GMT, le plomb a perdu 3,8% à 1 992 $ la tonne et le zinc a baissé de 0,9% à 2 965 $ la tonne.

Le contrat de nickel de novembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a baissé de 4% à 177 530 yuans (24 961,33 $) la tonne et l'étain a perdu 1,6% à 174 670 yuans la tonne.

Pendant ce temps, les prix du cuivre ont augmenté après que le Chili, premier producteur mondial de ce métal, a annoncé la fermeture permanente des haltes minières de cuivre liées à un gouffre géant dans le nord du pays.

Le cuivre du LME a augmenté de 0,5 % à 7 497 dollars la tonne et le cuivre du ShFE a progressé de 0,5 % à 61 390 yuans la tonne.

D'autres métaux sur le ShFE ont augmenté pour rattraper les gains du marché de Londres, les traders chinois étant de retour d'une semaine de vacances.

L'aluminium du ShFE a augmenté de 1,5 % à 18 545 yuans la tonne, le zinc de 1,4 % à 24 220 yuans la tonne et le plomb de 1,4 % à 15 240 yuans la tonne.

(1 $ = 7,1122 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; édition de Subhranshu Sahu et Sherry Jacob-Phillips)