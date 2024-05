La plupart des métaux de base ont chuté dans les échanges de vacances mercredi, alors que le raffermissement du dollar a rendu les matières premières plus chères pour les acheteurs détenant d'autres devises.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a chuté de 0,9% à 9 901,50 dollars la tonne métrique à 0334 GMT, et l'aluminium a baissé de 0,3% à 2 584 dollars la tonne.

Le plomb du LME a glissé de 0,3 % à 2 209,50 $, le nickel a perdu 0,3 % à 19 175 $, tandis que l'étain a augmenté de 0,2 % à 31 270 $ la tonne.

Plusieurs marchés asiatiques, dont la Chine, principal consommateur de métaux, étaient fermés pour la fête du travail.

Le dollar américain s'est renforcé avant la décision de la Réserve fédérale, qui devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés dans un contexte d'inflation stagnante.

Des taux d'intérêt plus bas pourraient signifier un dollar plus faible et une croissance économique plus rapide, deux facteurs qui soutiennent les prix des métaux.

Les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt ont changé radicalement après que l'économie américaine a affiché des performances solides, a déclaré Daria Efanova, analyste chez Sucden Financial, dans une note.

"Associées à la montée des tensions géopolitiques et à l'imminence de la saison électorale, les inquiétudes concernant la persistance de l'inflation se sont accrues dans les principales économies", a-t-elle ajouté.

Le zinc au LME a baissé de 1,4 % à 2 885,50 $ en raison de l'apaisement des inquiétudes concernant l'offre, étant donné que la fonderie Budel de Nyrstar reprendra sa production au cours de la semaine du 13 mai, et en partie en raison de la hausse des prix du zinc raffiné qui ont augmenté de près d'un tiers depuis la mi-février.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 UK Nationwide house price MM, YY April

0830 UK S&P Global Manufacturing PMI Avril

1345 US S&P Global Mfg PMI Final Avril

1400 US ISM Manufacturing PMI Avril

1800 US Federal Open Market Committee announces its

décision sur les taux d'intérêt suivie d'une déclaration