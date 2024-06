Les prix des métaux non ferreux ont augmenté mardi, soutenus par un dollar plus faible et des perspectives de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,7 % à 10 210,50 $ la tonne métrique à 0221 GMT, tandis que le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 0,8 % à 82 350 yuans (11 365,52 $) la tonne.

Le dollar est resté à son plus bas niveau depuis avril face à l'euro et à la livre sterling mardi, alors que les signes de ralentissement de l'économie américaine ont renforcé les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

L'affaiblissement du dollar rend les métaux, dont le prix est fixé par le billet vert, moins chers pour les détenteurs d'autres monnaies. Les baisses de taux favorisent généralement les activités économiques et la consommation physique de métaux.

Les paris haussiers sur l'utilisation du cuivre dans la transition mondiale vers une économie plus verte ainsi que sur sa pénurie ont fait grimper les prix à des niveaux record le mois dernier, mais la hausse des prix à terme s'est interrompue en raison de la baisse de la demande physique.

La prime habituelle pour l'importation de cuivre en Chine, premier consommateur, est restée au rabais, reflétant la faiblesse de la demande.

La position nette longue du cuivre COMEX a atteint son plus haut niveau depuis février 2021 le 21 mai, mais elle a été légèrement réduite le 28 mai, selon les dernières données de la bourse.

L'aluminium LME a augmenté de 0,7 % à 2 680 $ la tonne, le nickel a progressé de 0,5 % à 19 515 $, le zinc a augmenté de 1 % à 2 972 $, le plomb a augmenté de 0,4 % à 2 296 $ et l'étain a légèrement augmenté de 0,6 % à 32 550 $.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,4% à 21 370 yuans la tonne, le zinc a augmenté de 0,1% à 24 475 yuans, le plomb a augmenté de 1,5% à 19 070 yuans, tandis que le nickel a chuté de 1,7% à 146 930 yuans, et l'étain a perdu 1,3% à 268 090 yuans.

