Les prix de la plupart des métaux industriels ont augmenté vendredi, soutenus par un dollar américain plus faible, alors que les investisseurs attendaient avec prudence le rapport sur l'emploi aux États-Unis et plus de clarté sur les mesures de relance économique de la Chine, principal consommateur.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,5 % à 8 657,50 $ la tonne métrique à 2 h 02 GMT, mais presque stable par rapport à la clôture de la semaine dernière.

L'indice du dollar a prolongé sa trajectoire à la baisse vendredi, après avoir atteint un pic de quatre semaines jeudi suite à la publication des données du marché du travail américain.

Un dollar plus faible rend plus attractif l'achat de la matière première au prix du billet vert.

Le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, très surveillé, est attendu vendredi.

L'aluminium du LME a augmenté de 0,3 % à 2 237,50 $ la tonne métrique, l'étain était en hausse de 0,8 % à 28 250 $, le zinc a augmenté de 1 % à 2 510 $, le nickel a augmenté de 1,2 % à 21 875 $, tandis que le plomb a baissé de 0,1 % à 2 155 $.

On s'attend à ce que la Chine apporte un soutien supplémentaire pour stimuler la croissance économique, en particulier le secteur de l'immobilier, un consommateur important de métaux industriels.

Mais la demande à court terme est restée morose, compensant une certaine tension de l'offre.

L'activité mondiale de fonte du cuivre a légèrement rebondi en juillet malgré une chute brutale du principal producteur de cuivre raffiné, la Chine, selon les données.

Le contrat de cuivre de septembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 0,9 % pour atteindre 69 580 yuans (9 714,35 dollars) la tonne métrique.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,6 % à 18 555 yuans la tonne métrique, le zinc a gagné 0,8 % à 21 055 yuans, le plomb a grimpé de 0,5 % à 16 010 yuans, le nickel a bondi de 2,2 % à 171 580 yuans, et l'étain était en hausse de 0,4 % à 230 460 yuans.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

(1 $ = 7,1626 yuans chinois) (Reportage de Siyi Liu et Andrew Hayley ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)