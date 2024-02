Les prix des métaux non ferreux ont largement chuté vendredi et sont prêts à subir une baisse hebdomadaire sur fond de signaux économiques mitigés au niveau mondial et alors que les réductions des taux américains seront repoussées à la fin de l'année.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a chuté de 0,5% à 8 496,50 dollars la tonne métrique à 0439 GMT, tandis que le contrat de cuivre de mars le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a chuté de 0,9% à 68 780 yuans (9 580,45 dollars) la tonne.

Sur une base hebdomadaire, les deux contrats se dirigeaient vers une baisse.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a exclu une réduction des taux lors de la réunion de mars, comme l'espéraient les participants au marché.

"Comme il est désormais confirmé que les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps, les matières premières ont ressenti le poids de cette décision", ont déclaré les analystes de Sucden Financial dans une note.

Pendant ce temps, les usines mondiales ont réalisé des performances très inégales au début de l'année 2024, selon des enquêtes menées jeudi, alors que les nouvelles commandes ont stimulé l'élan aux Etats-Unis, mais que la faible demande chinoise a laissé les économies asiatiques sur une base fragile et que les perturbations du transport maritime de la Mer Rouge ont retardé les livraisons en Europe.

"Le ralentissement de l'activité industrielle continue de peser sur les perspectives de la demande de métaux au 1er trimestre. Néanmoins, nous pensons que les problèmes liés à l'offre devraient l'emporter sur la faiblesse de la demande", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note, faisant référence à l'étroitesse de l'offre de cuivre extrait.

Vendredi, le zinc au LME a baissé de 0,3 % à 2 470,50 $ la tonne, le plomb a baissé de 0,8 % à 2 135 $, l'étain a baissé de 0,4 % à 25 700 $, tandis que l'aluminium a augmenté de 0,1 % à 2 248,50 $ et le nickel a augmenté de 0,8 % à 16 360 $.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,6% à 18 895 yuans la tonne, le nickel a baissé de 0,1% à 126 570 yuans, le zinc a baissé de 1,5% à 20 725 yuans, le plomb a baissé de 0,2% à 16 155 yuans et l'étain a baissé de 1,5% à 214 770 yuans.

(1 $ = 7,1792 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Sohini Goswami)