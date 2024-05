Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau depuis deux ans, tandis que le cuivre et l'or ont battu des records lundi, les investisseurs misant sur une baisse prochaine des taux d'intérêt et sur l'intensification des efforts déployés par la Chine pour redresser son secteur immobilier en difficulté.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont atteint leur plus haut niveau en une semaine, à 84,25 dollars le baril, après qu'un accident d'hélicoptère a tué le président iranien et que la presse saoudienne a fait état d'un problème de santé pour le roi, menaçant ainsi le Moyen-Orient d'une nouvelle instabilité.

L'or a grimpé de plus de 1 % à 2 449,89 dollars et les contrats à terme sur le cuivre ont bondi de près de 7 % à Shanghai pour atteindre un record de 88 940 yuans la tonne et se sont établis à 11 104,50 dollars à Londres.

Les analystes d'ANZ ont souligné que l'offre restreinte et les signes d'une croissance mondiale résiliente aidaient le cuivre et ont noté que les importations record de 566 tonnes d'or en Chine au premier trimestre soutenaient les prix.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 0,4 %, le Nikkei japonais a augmenté de 0,7 % et a atteint son plus haut niveau en cinq semaines, et les actions mondiales étaient à un cheveu des records de la semaine dernière.

Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,1 %, tout comme les contrats à terme du FTSE et les contrats à terme européens.

La Chine a annoncé des mesures "historiques" vendredi pour stabiliser son secteur immobilier, la banque centrale facilitant un financement supplémentaire de 1 000 milliards de yuans (138 milliards de dollars) et les gouvernements locaux étant prêts à acheter certains appartements. Elle a laissé les taux de référence en suspens, comme prévu.

Après avoir salué la semaine dernière le ralentissement de l'inflation aux États-Unis et l'annonce par les responsables politiques européens d'une réduction des taux d'intérêt dès le mois de juin, les investisseurs se concentrent désormais sur les discours de politique générale, les comptes rendus des réunions, la décision de la banque centrale de Nouvelle-Zélande et les résultats de Nvidia.

"La semaine à venir sera axée sur les discours et les comptes-rendus de la Fed et sur la manière dont ils décrivent les risques politiques à venir, avec une tendance à l'assouplissement plutôt qu'à l'augmentation essentielle", a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie et de l'analyse des marchés chez BNY Mellon.

Les rendements du Trésor américain à deux ans ont terminé la semaine dernière en baisse de quatre points de base (pb) à 4,825 % et sont restés stables dans les échanges avec l'Asie. Les rendements américains à dix ans ont baissé de 8,4 points de base la semaine dernière, à 4,42%.

GRAND AU JAPON

De l'autre côté du Pacifique, on spécule de plus en plus sur le fait que les taux japonais pourraient s'éloigner de zéro, ce qui pousse les rendements des obligations d'État à leur plus haut niveau depuis plus d'une décennie.

Les rendements à dix ans ont augmenté de 2,5 points de base pour atteindre 0,975 %, leur plus haut niveau depuis 2013, bien que l'écart important avec les rendements américains n'ait guère modifié le yen mal-aimé.

"Si la Banque du Japon commence à augmenter les taux d'intérêt, cela signifie que les rendements à long terme devront également s'ajuster à la hausse, et je pense que nous commençons à le voir", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ.

Sur les marchés des devises, le dollar a enregistré la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire par rapport à l'euro en deux mois et demi, mais il est resté stable dans les échanges matinaux en Asie lundi.

L'euro était un peu plus fort à 1,0880 $ lundi. Le yen est resté stable à 155,70 pour un dollar.

Le dollar australien a augmenté de 1,4% la semaine dernière et s'est maintenu à 0,6697 $ lundi, tandis que le dollar néo-zélandais a oscillé à 0,6127 $. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande fixe les taux d'intérêt mercredi et devrait laisser son principal taux d'intérêt à 5,5 %.

Les procès-verbaux des réunions de la banque centrale australienne et de la Réserve fédérale sont attendus. Les indices rapides des directeurs d'achat (PMI) sont également publiés cette semaine.

Ailleurs dans les matières premières, les troubles en Nouvelle-Calédonie ont fait grimper les prix de son principal produit d'exportation, le nickel, et l'argent a poursuivi l'or à la hausse, dépassant les 30 dollars.