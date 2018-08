Matières premières : Les métaux industriels dégringolent face au dollar

Londres (awp/afp) - Les prix des métaux de base échangés sur le London Metal Exchange (LME), qui ont atteint des plus bas en plusieurs années mercredi, se replient nettement sur la semaine face à un dollar trop fort.

Le cuivre s'est établi mercredi à 5.773 dollars la tonne, à son plus bas depuis treize mois. Le plomb (1.917,50 dollars la tonne), l'étain (18.300 dollars) et le zinc (2.283 dollars) ont atteint le même jour leur plus bas en près de deux ans.

En comparaison, les plus bas atteints mercredi par le nickel (12.770 dollars la tonne, à son plus bas depuis six mois) et par l'aluminium (2.007 dollars, plus bas depuis près d'un mois) paraissaient relativement modérés.

"Il fallait des nerfs d'acier pour survivre sur le marché des métaux dans les dernières semaines, et les investisseurs sont presque à bout", ont averti les analystes de Commerzbank.

Le premier responsable de cette chute des prix des métaux est la vigueur du dollar, notamment face aux monnaies émergentes, ce qui rend les prix des métaux fixés en monnaie américaine plus coûteux pour les acheteurs utilisant ces devises.

La faiblesse du yuan a ainsi pesé sur le pouvoir d'achat des investisseurs et des industriels de la Chine, premier importateur au monde de métaux de base.

La Chine s'essouffle

"La fragilité de la macroéconomie chinoise a également joué sur les prix", a commenté Alastair Munro, courtier chez Marex Spectron.

L'économie chinoise a montré de nouveaux signes d'essoufflement en juillet, avec un ralentissement surprise de la consommation et une drastique baisse de régime des investissements, reflets d'une demande affaiblie et d'une conjoncture fragilisée sur fond de guerre commerciale avec les Etats-Unis.

En revanche, les métaux ont pu se ressaisir en fin de semaine.

"La nouvelle que les Etats-Unis et la Chine allaient rouvrir le dialogue fin août a apporté un peu de soutien aux marchés", a expliqué Liz Grant, courtier chez Sucden.

La Chine enverra un haut responsable aux Etats-Unis fin août pour reprendre les négociations commerciales, premières discussions du genre depuis de nombreuses semaines, a annoncé jeudi le ministère chinois du Commerce, à l'heure où les tensions commerciales s'attisent.

Cuivre: trêve à Escondida

Les prix du cuivre ont également dû digérer de nouveaux rebondissements dans la plus grande mine du monde.

Située au Chili, la mine géante d'Escondida est le théâtre de négociations tendues entre syndicats et direction. Le cours du cuivre avait été dopé par la perspective d'une grève, qui limiterait de façon visible l'offre sur le marché mondial.

Le géant anglo-australien BHP, propriétaire de la mine chilienne d'Escondida, et le principal syndicat du site ont rapproché leurs positions mercredi en vue d'éviter une grève massive.

Dans un communiqué envoyé à ses adhérents et rendu public mercredi, le Sindicato Nº1 a annoncé avoir reçu "une proposition qui, nous l'estimons, réunit les conditions pour être présentée aux travailleurs lors d'une assemblée, afin de l'accepter ou la rejeter".

Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait à 5.919 dollars vendredi à 13H40 GMT, contre 6.116,50 dollars le vendredi précédent à 13H30 GMT.

L'aluminium valait 2.031,50 dollars la tonne, contre 2.022,50 dollars.

Le plomb valait 2.001,50 dollars la tonne, contre 2.132,50 dollars.

L'étain valait 18.730 dollars la tonne, contre 19.455 dollars.

Le nickel valait 13.415 dollars la tonne, contre 13.520 dollars.

Le zinc valait 2.361,50 dollars la tonne, contre 2.577,50 dollars.

bur-js/ktr/bh