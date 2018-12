Matières premières : Les métaux industriels divergent, interrogations sur la Chine

Londres (awp/afp) - Les prix des métaux de base échangés sur le London Metal Exchange (LME) ont divergé au cours de la semaine écoulée, alors que les interrogations sur la santé économique de la Chine ont fait pression sur les prix.

Le cuivre et l'étain ont baissé pendant la semaine, tandis que le plomb et le nickel ont progressé et que l'aluminium et le zinc sont restés stables.

Mercredi, les métaux industriels ont dû affronter un mouvement de vente "alimenté par le fait que le président chinois Xi n'a pas annoncé de nouvelles mesures pour stimuler l'économie", a expliqué Alastair Munro, analyste pour Marex Spectron.

La Chine a célébré solennellement mardi les 40 ans des réformes économiques qui l'ont propulsée au deuxième rang des puissances mondiales.

Tout en assurant que son pays resterait engagé sur la voie de l'ouverture et des réformes, Xi Jinping n'a annoncé aucune mesure concrète en ce sens et a réaffirmé la suprématie du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir.

Le PIB, qui a progressé de 6,9% en 2017, ne croîtrait que de 6,6% cette année, estiment des experts comme Julian Evans-Pritchard, du cabinet Capital economics. L'objectif gouvernemental pour cette année a été fixé à 6,5%.

Des mesures de soutien à l'économie ont toutefois été dévoilées vendredi pour l'année prochaine.

L'aluminium, de son côté, a débuté la semaine en hausse avant de s'affaisser et de perdre les gains accumulés.

Mercredi, le gouvernement américain a annoncé la levée des sanctions qui pesaient sur Rusal, premier producteur mondial d'aluminium, et dont l'entrée en vigueur avait déjà été repoussée à plusieurs reprises.

"Le London Metal Exchange a réagi en annonçant qu'il ferait de même", ont souligné les analystes de Commerzbank, ce qui permettra à la production du géant russe de pouvoir à nouveau être échangée sur le marché.

Des sanctions avaient été annoncées en avril contre plusieurs entreprises russes pour leurs liens avec le milliardaire Oleg Deripaska, proche du Kremlin. Rusal, En+ et Eurosibenergo ont toutefois coupé les ponts depuis avec M. Deripaska, ce qui a permis la levée des sanctions à leur encontre.

Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait à 6.005,50 dollars vendredi à 12H15 GMT, contre 6.100 dollars le vendredi précédent à 12H00 GMT.

L'aluminium valait 1.909,50 dollars la tonne, contre 1.923,50 dollars.

Le plomb valait 1.963 dollars la tonne, contre 1.942,50 dollars.

L'étain valait 19.350 dollars la tonne, contre 19.430 dollars.

Le nickel valait 10.885 dollars la tonne, contre 10.830 dollars.

Le zinc valait 2.532,50 dollars la tonne, contre 2.524 dollars.

ktr/pn/evs