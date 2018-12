Matières premières : Les métaux industriels en légère baisse dans un marché prudent

Londres (awp/afp) - Les prix des métaux de base échangés sur le London Metal Exchange (LME) ont légèrement baissé par rapport à la semaine dernière, la prudence restant de mise avec la querelle sino-américaine.

Le cuivre, l'aluminium et le plomb se sont inscrits en légère baisse, tout comme le zinc et le nickel dans une plus forte mesure. L'étain de son côté a progressé.

Le récent resserrement de la fourchette des prix dans laquelle évoluent les métaux de base "met en lumière l'apathie générale de ce marché tandis que beaucoup cherchent à éviter les champs de mines en fin d'année", a commenté Alastair Munro, analyste pour Marex Spectron.

"Les marchés des métaux ont été tirés vers le haut et vers le bas par le flot sans fin de nouvelles concernant le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine", ont expliqué les analystes de Commerzbank.

Le président américain Donald Trump a déclaré dans une interview mardi qu'il pourrait intervenir dans le cas de la dirigeante du géant chinois Huawei, arrêtée au Canada à la demande de la justice américaine, afin de préserver les négociations commerciales avec la Chine.

Mais la situation reste tendue et la trêve de 90 jours conclue en marge du G20 ne devrait pas être prolongée, contrairement à ce qui avait été dans un premier temps vaguement évoqué par le président américain, a laissé entendre Robert Lighthizer, le représentant américain au Commerce (USTR).

L'annonce de cette trêve, qui avait créé un vent d'optimisme et soutenu les marchés, "a été vite oubliée", ont ajouté les analystes de Commerzbank.

Les analystes restent également inquiets de la situation économique en Chine, alors que "le ralentissement de la croissance du pays va peser lourdement sur la demande de matières premières et donc sur leurs prix", ont expliqué les analystes de Capital economics.

En novembre, "les importations de cuivre sous forme brute ont diminué sur un an (à -0,3%, ndlr), pour la première fois en 2018", ont poursuivi les analystes de Capital economics.

Vendredi, des chiffres sur les ventes de détail et la production industrielle ont fait état d'un ralentissement en novembre.

Les ventes de détail, baromètre de la consommation des ménages, ont progressé de 8,1% en glissement annuel, soit 0,5 point de pourcentage de moins qu'en octobre, a indiqué le Bureau national des Statistiques (BNS).

La hausse reste très en deçà de la prévision d'analystes interrogés par l'agence Bloomberg (+8,8%).

L'augmentation de la production industrielle, de 5,4% en novembre, a été inférieure de 0,5 point à celle d'octobre -- et inférieure de 0,5 point également à la prévision d'analystes de Bloomberg.

Concernant l'aluminium, l'administration américaine a reporté vendredi dernier, "pour la cinquième fois", les sanctions à l'égard du géant russe Rusal, premier producteur mondial, ont souligné les analystes de Commerzbank.

"Cela va probablement garantir une forte disponibilité de l'aluminium sur le marché mondial", ont-ils poursuivi.

Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait à 6.100 dollars vendredi à 12H00 GMT, contre 6.166,50 dollars le vendredi précédent à la même heure.

L'aluminium valait 1.923,50 dollars la tonne, contre 1.959 dollars.

Le plomb valait 1.942,50 dollars la tonne, contre 1.981 dollars.

L'étain valait 19.430 dollars la tonne, contre 18.950 dollars.

Le nickel valait 10.830 dollars la tonne, contre 10.925 dollars.

Le zinc valait 2.524 dollars la tonne, contre 2.626 dollars.

