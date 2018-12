Matières premières : Les métaux industriels en ordre dispersé

Londres (awp/afp) - Après avoir entamé la semaine en hausse, les prix des métaux de base échangés sur le London Metal Exchange (LME) ont fini en ordre dispersé, alors que les craintes sur les tensions commerciales resurgissent.

Le cuivre, l'aluminium et le plomb sont restés stables sur la semaine tandis que le nickel a baissé et que l'étain et le zinc ont grimpé.

De manière générale, les prix se reprenaient vendredi au lendemain d'une forte baisse.

"Le sentiment négatif et l'aversion aux risques des participants du marché s'expliquent par la résurgence des inquiétudes concernant le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine et par la faiblesse des données économiques américaines", ont résumé les analystes de Commerzbank.

Selon eux, "il n'y a plus de signes de l'optimisme qui avait suivi le cessez-le-feu" conclu entre les deux pays à l'occasion du G20 le week-end dernier.

Les métaux de base avaient en effet bénéficié en début de semaine de l'apaisement des tensions entre les deux géants, alors qu'une trêve de 90 jours a été décidée, le temps de trouver un accord. Mais à mesure que la semaine a avancé, les inquiétudes ont resurgi.

De plus, jeudi, la nouvelle de l'arrestation d'une haute responsable chinoise au Canada, à la demande des Etats-Unis, "a provoqué une chute libre des marchés", a ajouté Chester Alden, analyste pour Marex Spectron.

Le même jour, les chiffres décevants de l'enquête mensuelle sur l'emploi américain publié par la firme de gestion de paiements de salaires ADP, ont également pu contribuer à mettre le doute sur la soutenabilité de la forte croissance que connaissent les Etats-Unis.

Selon ADP, quelque 179.000 nouvelles embauches ont été enregistrées dans le seul secteur privé en novembre, le score le plus faible depuis août, alors que les analystes misaient sur 192.000 nouveaux postes.

Abondance de nickel

Le nickel, de son côté, a été pénalisé par le fait que "des producteurs importants sont en train d'investir fortement dans des mines de nickel", ont pointé les analystes de Commerzbank.

Selon Warren Patterson, analyste pour ING, les "inquiétudes sur la demande" et "la croissance de l'offre de fonte de nickel en Chine et en Indonésie ont ajouté une nouvelle pression sur les prix".

Le métal est notamment utilisé dans la fabrication d'acier inoxydable et dans la conception de batteries pour voitures électriques.

Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait à 6.166,50 dollars vendredi à 12H00 GMT, contre 6.190,50 dollars le vendredi précédent à 12H15 GMT.

L'aluminium valait 1.959 dollars la tonne, contre 1.938,50 dollars.

Le plomb valait 1.981 dollars la tonne, contre 1.978,50 dollars.

L'étain valait 18.950 dollars la tonne, contre 18.540 dollars.

Le nickel valait 10.925 dollars la tonne, contre 11.090 dollars.

Le zinc valait 2.626 dollars la tonne, contre 2.496 dollars.

