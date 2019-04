Matières premières : Les métaux industriels en retrait après une semaine écourtée

Londres (awp/afp) - Les prix des métaux de base échangés sur le London Metal Exchange (LME) ont reculé après une semaine écourtée par un long week-end de Pâques.

Le LME sera fermé vendredi et lundi.

Les cours du cuivre, du nickel, de l'étain et du zinc ont reculé, tandis que l'aluminium est resté stable et que le plomb s'est inscrit en légère hausse.

Le cuivre avait bondi mercredi à son plus haut niveau en neuf mois et demi, à 6.608,50 dollars la tonne.

Le métal rouge "a réagi favorablement en apprenant que l'économie chinoise a crû plus que prévu au premier trimestre, notamment grâce à l'apaisement des craintes sur le conflit commercial entre le pays et les Etats-Unis", a commenté Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com.

La croissance sur un an a atteint 6,4% au premier trimestre, stable par rapport au quatrième trimestre 2018 et plus élevée qu'attendu par les analystes, qui tablaient sur 6,3% de croissance selon la médiane d'un consensus compilé par l'AFP.

Mais le cuivre n'a pas réussi à conserver ses gains, "ce qui en dit long sur la réticence en Chine vis-à-vis des métaux", a estimé Alastair Munro, courtier chez Marex Spectron qui souligne que la hausse des prix avait été enregistrée en cours de séance européenne.

Du côté de l'aluminium, le prix a chuté jeudi à son plus bas depuis trois mois, à 1.844,50 dollars la tonne, avant de se ressaisir.

"La Chine a produit nettement plus d'aluminium et d'acier en mars", ont souligné les analystes de Commerzbank, citant les données officielles publiées lundi.

En raison de la construction de plusieurs fonderies en Chine, "le pays exporte plus, ce qui pousse les prix à la baisse", ont-ils commenté.

Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait à 6.472 dollars jeudi à 13H40 GMT, contre 6.495,50 dollars le vendredi précédent à 13H40 GMT.

L'aluminium valait 1.856,50 dollars la tonne, contre 1.856 dollars.

Le plomb valait 1.936,50 dollars la tonne, contre 1.924 dollars.

L'étain valait 20.340 dollars la tonne, contre 20.690 dollars.

Le nickel valait 12.665 dollars la tonne, contre 12.970 dollars.

Le zinc valait 2.758 dollars la tonne, contre 2.908 dollars.

js/ktr/mra