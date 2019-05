Matières premières : Les métaux industriels fondent face à l'ardeur du conflit commercial

Londres (awp/afp) - Les prix des métaux de base échangés sur le London Metal Exchange (LME) ont reculé sur la semaine, le cuivre enchaînant une sixième semaine consécutive de baisse alors que le conflit commercial sino-américain pèse sur les perspectives de la demande.

Le cuivre, l'aluminium, l'étain et le zinc se sont inscrits en baisse. Les prix de la tonne de nickel et de plomb, en revanche, ont légèrement augmenté.

"Sous l'effet des inquiétudes sur la croissance mondiale et du ton plus dur adopté par les protagonistes des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, les investisseurs du marché des métaux ont annulé une grande partie de leurs paris sur une hausse des prix à long terme sur les dernières semaines", ont commenté les analystes de Capital Economics.

Après avoir relevé leurs droits de douane respectifs, les Etats-Unis et la Chine s'opposent désormais autour du géant chinois des smartphones Huawei.

Ces tensions font craindre une aggravation du conflit commercial, alors que l'économie mondiale semble moins robuste qu'au début de l'année, notamment avec un indice PMI composite décevant aux Etats-Unis publié cette semaine.

"Nous pensons que la croissance américaine va ralentir de façon marquée", ont estimé les analystes de Capital Economics, qui misent également sur "une perte de l'élan de l'économie chinoise, quelles que soient les conséquences de la guerre commerciale".

Certains analystes estiment cependant que la baisse des prix n'est pas justifiée par les fondamentaux du marché.

"Nous ne pensons pas qu'un prix en dessous de 6.000 dollars pour le cuivre s'explique", ont jugé les analystes de Commerzbank, qui rappellent que "l'offre est insuffisante pour répondre à la croissance de la demande qui s'annonce, des prix aussi bas vont décourager les investisseurs pour lancer de nouveaux projets de mine".

Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait à 5.971,50 dollars vendredi à 13H20 GMT, contre 6.054 dollars le vendredi précédent à 14H20 GMT.

L'aluminium valait 1.801 dollars la tonne, contre 1.834,50 dollars.

Le plomb valait 1.828 dollars la tonne, contre 1.825 dollars.

L'étain valait 19.285 dollars la tonne, contre 19.450 dollars.

Le nickel valait 12.355 dollars la tonne, contre 12.030 dollars.

Le zinc valait 2.547 dollars la tonne, contre 2.608 dollars.

js/ktr/bh