Matières premières : Les métaux industriels hésitent avant le G20

Londres (awp/afp) - Les prix des métaux de base échangés sur le London Metal Exchange (LME) sont restés stables sur la semaine dans un marché incertain à l'approche du G20, qui devrait être marqué par la réunion entre les dirigeants américain et chinois.

Sur la semaine, le cuivre et l'aluminium sont restés stables, le plomb est légèrement monté, l'étain et le zinc ont reculé tandis que le nickel a rebondi.

"Les informations de presse sur les discussions au sujet des tensions commerciales étaient contradictoires sur la semaine", a souligné Dee Perera, courtier chez Marex Spectron.

Le président américain Donald Trump souffle le chaud et le froid avant un entretien bilatéral avec le président chinois Xi Jinping, très attendu alors que l'escalade de représailles commerciales entre les deux titans pèse déjà sur la croissance mondiale.

"Nous estimons qu'il est peu probable que la querelle commerciale soit réglée, mais ce serait bien que la situation ne s'aggrave pas plus, au moins", ont estimé les analystes de Commerzbank.

Le cuivre se morfond

Le prix du cuivre est particulièrement dépendant de la croissance mondiale de l'industrie du fait de son utilisation pour construire des circuits électriques, aussi bien dans les bâtiments que dans les véhicules et l'électroménager.

Si le métal rouge est resté stable sur la semaine, il reste en baisse de près de 15% sur l'année.

"Les données économiques venues de Chine sont toujours aussi mauvaises", ont commenté les analystes de ING.

L'activité manufacturière en Chine a enregistré un nouveau recul de 0,2 point en novembre, au plus bas depuis juillet 2016, selon l'indice des directeurs d'achats (PMI) publié par le Bureau national des statistiques (BNS).

Plus bas que prévu par les analystes sondés par l'agence financière Bloomberg, l'indice a baissé à 50, contre 50,2 le mois précédent.

"Les PMI sont en baisse depuis mai, et atteignent désormais un seuil critique" puisque l'activité n'est plus en expansion en deçà de 50, ont souligné les analystes de ING.

Mais ces derniers tablent cependant sur une hausse des prix du cuivre. En effet, si les perspectives du métal ne sont pas au beau fixe, pour l'instant, la demande reste robuste, avec des stocks de moins en moins importants sur les plateformes d'échange en Europe et en Asie.

Pour les analystes de Natixis, "nous pouvons tabler sur de nouvelles mesures" du gouvernement chinois pour doper l'économie, "alors qu'il réalise l'ampleur des difficultés locales".

Rebond du nickel

Le nickel, qui avait sombré mardi à son plus bas depuis plus d'un an à 10.720 dollars la tonne, s'est ressaisi au fil de la semaine pour finir en légère hausse hebdomadaire.

Le métal avait été particulièrement prisé pour son utilisation dans la conception de batteries de véhicules électriques, mais ces paris sur un bond de la demande se sont transformés en une baisse de plus de 30% des cours du nickel depuis le plus haut de l'année atteint en avril.

Cette semaine, "les investisseurs ont retrouvé de l'appétit pour le métal à des prix aussi bas, mais la tendance générale reste à la baisse", a commenté Liz Grant, courtier chez Sucden.

"Nous estimons que le nickel va remonter sur les 12 prochains mois", ont jugé les analystes de Société Générale, qui soulignent que le marché est en léger déficit d'offre et que les fabricants de batteries pour véhicules électriques pourraient vouloir constituer des stocks privés.

L'étain avait pour sa part atteint mardi son plus bas niveau depuis deux ans à 18.145 dollars la tonne, sans totalement remonter sur la semaine.

Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait à 6.190,50 dollars vendredi à 12H15 GMT, contre 6.192,50 dollars le vendredi précédent à 11H00 GMT.

L'aluminium valait 1.938,50 dollars la tonne, contre 1.942,50 dollars.

Le plomb valait 1.978,50 dollars la tonne, contre 1.966,50 dollars.

L'étain valait 18.540 dollars la tonne, contre 19.380 dollars.

Le nickel valait 11.090 dollars la tonne, contre 10.760 dollars.

Le zinc valait 2.496 dollars la tonne, contre 2.552 dollars.

