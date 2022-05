Les migrants au Mexique désespèrent ; les États-Unis étendent les limites d'asile en cas de pandémie

Une décision de la onzième heure prise par un juge fédéral en Louisiane vendredi a rendu impossible pour les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de mettre fin d'ici lundi à la politique de grande envergure connue sous le nom de Titre 42. Depuis mars 2020, le Titre 42 a permis aux agents américains de refouler rapidement plus d'un million de migrants vers le Mexique et d'autres pays.

"Ici au Mexique, nous n'avons rien à manger, nous devons sortir dans la rue pour mendier, alors c'est terrible pour nous qu'ils aient prolongé (le Titre 42)", a déclaré la migrante hondurienne Maria Sanchez, qui a dit avoir passé plus d'un an au Mexique avec ses enfants.

Sanchez faisait partie d'une centaine de migrants alignés dans une chaleur étouffante devant le refuge Senda de Vida à Reynosa, en face de McCallen, au Texas. Des milliers d'autres campaient déjà dans l'enceinte de l'établissement.

Des dizaines de milliers de migrants attendent au Mexique, souvent depuis des mois, la fin de cette politique. Le CDC avait déclaré que les vaccins et d'autres outils faisaient qu'il n'était plus nécessaire d'aider à contrôler la propagation du COVID-19 dans les installations frontalières bondées.

"La frontière est totalement saturée", a déclaré Hector Silva, le pasteur du refuge.

Il a estimé que quelque 6 000 familles de migrants vivaient dans les rues de la ville violente, exposées aux extorsions, aux enlèvements et aux violences sexuelles des gangs et des groupes du crime organisé.

Le président américain Joe Biden, un démocrate, est entré en fonction en janvier 2021 en promettant de défaire la politique d'immigration dure de son prédécesseur républicain Donald Trump. Jusqu'à présent, il a eu du mal à tenir ses promesses de campagne visant à changer le système.

Les républicains qui cherchent à prendre le contrôle du Congrès en novembre ont critiqué ses politiques frontalières, les jugeant trop indulgentes, en soulignant le nombre record de passages de migrants, tandis que certains membres de son propre parti l'ont critiqué pour ne pas avoir mis fin aux restrictions de l'ère Trump.

La Maison Blanche n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur les préoccupations des migrants. Le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) a renvoyé à une déclaration qu'il a publiée vendredi, affirmant qu'il se conformerait à l'ordonnance du tribunal de Louisiane.

Dimanche soir, les migrants ont protesté et organisé une veillée au pied du pont international de Tijuana, tenant des bannières sur lesquelles on pouvait lire "Défendez l'asile" et "Plus de Titre 42".

"Je suis tellement en colère", a déclaré Veronica Lopez, qui a rejoint la manifestation pour protester contre la volte-face du gouvernement américain.

Lopez a fui sa ville natale dans le sud-ouest du Mexique avec sa fille ce mois-ci. Elle a dit qu'elle avait été attaquée et violée par son ancien partenaire, et qu'elle avait prévu de faire une demande d'entrée aux États-Unis lundi.

"Maintenant, Dieu seul sait ce qui va nous arriver à moi et à ma fille", a-t-elle déclaré. "J'ai peur pour ma vie".