Des milliers de personnes appartenant à une caravane de 4 000 migrants qui traverse le sud du Mexique à pied depuis la veille de Noël se sont dispersées mardi en montant dans des bus pour se rendre dans des centres de traitement où ils devraient demander des permis de voyage aujourd'hui.

Des bus mis à disposition par les autorités mexicaines de l'immigration ont emmené les migrants vers des installations à Huixtla, à seulement 41 km au nord de la ville méridionale de Tapachula, près de la frontière guatémaltèque.

Une fois que les migrants ont demandé un permis de voyage, les autorités mexicaines peuvent leur permettre de transiter gratuitement par le Mexique pendant un an et de se rendre ensuite à la frontière américaine, ainsi que dans d'autres centres situés dans l'État du Chiapas.

Tôt mercredi, quelque 2 000 migrants de la caravane attendaient toujours des bus pour redescendre à Huixtla, à Mapastepec, à environ 120 km au nord de la frontière avec le Guatemala.

Luis Garcia, qui dirige la caravane, a déclaré qu'un accord avait été conclu avec le responsable mexicain de l'immigration afin que les migrants puissent obtenir des laissez-passer humanitaires et des permis de travail.

Les autorités mexicaines chargées de l'immigration n'ont pas immédiatement répondu à une demande de Reuters visant à commenter les permis ou l'accord.

"Nous sommes très heureux parce que nous avons beaucoup souffert, nous avons été sans nourriture, sans rien, nous avons dormi dans la rue", a déclaré Diego Armando Zapata, originaire de Colombie. "Si Dieu le veut, nous obtiendrons le bus et les permis pour que notre famille n'ait plus à marcher.

D'autres ont exprimé leur déception d'avoir été refoulés.

"Nous sommes un peu déçus parce que nous avons fait des progrès", a déclaré Paola Fuentes, du Venezuela. "Avec la foi en Dieu, nous atteindrons le centre de migration et nous supplierons pour que les visas nous permettent d'avancer.

En 2023, plus d'un demi-million de migrants - soit le double du record de l'année précédente - ont franchi la dangereuse brèche de Darien pour rejoindre l'Amérique centrale, nombre d'entre eux fuyant la pauvreté, la criminalité et les conflits et espérant entrer aux États-Unis.

Les autorités mexicaines et américaines se sont engagées à collaborer plus étroitement pour réduire le nombre de migrants à leur frontière commune et les autorités mexicaines ont renforcé l'application de la loi, a déclaré mardi un haut fonctionnaire américain, notamment en reprenant les vols d'expulsion vers le Venezuela.