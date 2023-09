Depuis plusieurs jours, de grands groupes de migrants, originaires pour la plupart du Venezuela, traversent à gué le Rio Grande près d'un pont ferroviaire à Eagle Pass, au Texas, sans se laisser décourager par les fils de fer barbelés posés le long des berges.

Reuters a vu des migrants traverser, parfois par dizaines et parfois avec de jeunes enfants, en naviguant dans de forts courants pour se frayer un chemin à travers les barbelés dressés par la garde nationale du Texas. Une fois sur le sol américain, ils ont attendu, sous un soleil de plomb, d'être remis aux autorités frontalières américaines pour être traités.

En vertu d'une nouvelle règle mise en place en mai par l'administration du président Joe Biden, les migrants qui n'ont pas demandé de rendez-vous pour passer à un point d'entrée légal au moyen d'une application pour téléphone portable gérée par le gouvernement, connue sous le nom de CBP One, risquent de se voir opposer un obstacle plus important à leur demande d'asile et une déportation potentiellement plus rapide.

Le nombre de migrants a d'abord chuté après l'annonce, mais il a recommencé à augmenter ces dernières semaines, car des milliers de migrants - dont beaucoup fuient le Venezuela - qui passent par l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale ont commencé à arriver à la frontière.

L'augmentation du nombre d'arrivées a suscité une nouvelle vague d'attaques politiques contre M. Biden, qui est candidat à sa réélection l'année prochaine. L'ancien président Donald Trump, qui a fait de la politique d'immigration une priorité de son mandat, est en tête des sondages républicains et se présente comme un adversaire probable de M. Biden en 2024.

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a reproché à plusieurs reprises à M. Biden, un démocrate, de ne pas en faire assez pour freiner l'immigration clandestine à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, alors que le nombre de passages de migrants est en passe d'atteindre un niveau record en septembre.

Les autorités texanes ont placé d'énormes bouées flottantes au milieu du Rio Grande pour tenter de dissuader les migrants, mais au début du mois, un juge fédéral américain a ordonné à l'État de les retirer de la berge. Le Texas a fait appel de cette décision.

M. Abbott affirme que les petites villes frontalières ont été submergées et a critiqué les agents de la patrouille frontalière sur les réseaux sociaux le 20 septembre pour avoir coupé les fils installés par l'État.

Le chef de la patrouille frontalière, Jason Owens, a déclaré aux journalistes à Eagle Pass mardi que la frontière entre les États-Unis et le Mexique commence au milieu de la rivière, ce qui signifie que les migrants qui ont atteint la rive sont déjà aux États-Unis.

"S'ils commencent à être emportés par les courants, s'ils commencent à succomber à l'environnement, aux températures extrêmes, à l'humidité que vous ressentez tous en ce moment, et mes hommes et mes femmes le voient, ils ne vont pas laisser quelqu'un mourir ou se mettre en danger", a déclaré M. Owens. "C'est pourquoi ils agissent.

Au début du mois, neuf migrants ont trouvé la mort alors qu'ils tentaient de traverser la rivière jusqu'à Eagle Pass.

Ni les barrières physiques érigées par le Texas ni le message de l'administration Biden selon lequel le fait de traverser illégalement pourrait avoir des conséquences plus sévères en matière d'immigration n'ont apparemment dissuadé les centaines de migrants qui arrivent à Eagle Pass en provenance de la ville frontalière mexicaine de Piedras Negras. Nombre d'entre eux arrivent après un long voyage à bord de trains de marchandises.

L'arrivée de groupes de migrants tout au long de la semaine intervient également en dépit des efforts déployés par les autorités mexicaines pour les empêcher de traverser le pays vers le nord.

Le ministère de la sécurité intérieure et les autorités de l'État du Texas n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les passages à niveau d'Eagle Pass. Les services d'immigration mexicains n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

"Nous voulons un meilleur avenir pour nos familles", a déclaré jeudi Johendry Chourio, un migrant vénézuélien, après son arrivée en train à Piedras Negras. "Nous voulons aller de l'avant et nous sommes impatients de travailler.