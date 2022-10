Les militants islamistes au Mali tuent des centaines de personnes et déplacent des milliers d'autres dans l'est du pays

Les gains réalisés par les militants soulignent la lutte du Mali pour combler le vide laissé par le départ des forces françaises et d'autres forces européennes, alors que les relations avec le Niger voisin se sont détériorées, empêchant les opérations militaires conjointes près des frontières du Niger et du Burkina Faso.

De violents combats entre les séparatistes touaregs et le groupe État islamique dans le Grand Sahara (EISG) ont été signalés dans la région de Ménaka, où les forces maliennes ont repris un camp militaire français en juin.

Alors que l'offensive a commencé en mars, le retrait de la France "a laissé un vide et levé beaucoup de pression", a déclaré Heni Nsaiba, chercheur principal au Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), un groupe de surveillance des crises basé aux États-Unis.

Des centaines de personnes ont été tuées depuis mars, principalement des civils, alors que les djihadistes se sont frayés un chemin dans Menaka et la région voisine de Gao, selon les données de l'ACLED, a ajouté Nsaiba.

Les combattants liés à l'État islamique sont les principaux responsables de cette violence, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité publié jeudi.

Ce mois-ci, les militants islamistes ont pris le contrôle du district rural d'Ansongo, près de la frontière avec le Niger, a indiqué un responsable local et une milice pro-gouvernementale.

"Les djihadistes ont arrêté plusieurs bus et ont forcé les chauffeurs à faire asseoir les femmes à l'arrière et les hommes à l'avant", a déclaré lundi à Reuters par téléphone Yacouba Mamadou Maiga, le maire adjoint de Ouattagouna, l'une des sept communes d'Ansongo.

DES VILLES SOUS PRESSION

Des milliers de personnes ont fui vers les villes de Menaka et Gao, où se trouve une autre base militaire à partir de laquelle les troupes maliennes combattent l'insurrection avec l'aide de combattants russes engagés.

"Des centaines de personnes sont mortes", a déclaré Maiga, incapable de fournir un chiffre précis.

Une coalition de milices d'ethnie touareg a mobilisé ses propres forces ce mois-ci pour empêcher les massacres, les pillages et les destructions économiques à Ménaka et dans les régions environnantes, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

L'ONU a également renforcé les patrouilles de maintien de la paix dans et autour de la ville de Menaka, où plus de 25 500 civils déplacés ont trouvé refuge, exerçant une pression sur la nourriture, l'eau, les terres agricoles et les fournitures médicales.

Le Mali est confronté à l'instabilité depuis 2012, lorsque des militants islamistes ont détourné une rébellion touareg dans le nord.

La France est intervenue pour aider les forces maliennes à les repousser en 2013, mais les militants se sont depuis regroupés et se sont répandus dans le Sahel et plus au sud vers les États côtiers, menaçant leur stabilité politique, les intérêts occidentaux dans la région.

L'acrimonie croissante entre les puissances occidentales et les dirigeants militaires qui ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2020 a poussé la France à déplacer ses opérations anti-insurrectionnelles au Niger cette année.

D'autres pays européens ont retiré leurs troupes, citant souvent la collaboration du Mali avec des mercenaires russes.

À Ménaka et Gao, les troupes maliennes et les quelques forces internationales qui les soutiennent sont de plus en plus confinées dans les villes qui accueillent leurs bases.

"Ils mènent une opération... puis ils se retirent", a déclaré Nsaiba. "Les ISGS se sont vraiment étendus, ils continuent à gagner en influence".