Les millenials sont de meilleurs investisseurs que les baby-boomers (étude)

Zurich (awp) - Les jeunes Suisses - génération Y ou millenials - sont plus avisés en matière d'investissement que leurs aînés. Selon une enquête du gestionnaire d'actifs Legg Mason menée auprès d'un millier d'investisseurs à travers le pays, ils ont été 38% à réaliser un rendement d'au moins 6%, contre 23% seulement pour les baby-boomers.

"Après une bonne année 2017 pour les marchés boursiers mondiaux, la part des actions dans les portefeuilles suisses a plus que doublé", explique Edi Aumiller, responsable du marché suisse de l'institut américain, cité dans l'étude publiée vendredi.

Sur l'ensemble de la population, elle est passée d'un peu moins de 10% à 25%. Mais les investisseurs les plus jeunes n'y placent qu'une faible part de leur fortune (22%), contre 28% pour leurs aînés et même 39% pour ceux âgés de plus de 70 ans.

L'enquête de Legg Mason révèle que les millenials (de 18 à 36 ans) détiennent en moyenne un peu plus d'un tiers de leurs actifs en espèces et 8% en métaux précieux, contre respectivement 29% et 4% chez les baby-boomers (de 51 à 79 ans).

L'appel du Bitcoin

Les investisseurs les plus jeunes se distinguent par leur attirance pour les produits financiers innovants. Plus d'un sur deux (58%) a déclaré avoir déjà investi dans des cryptomonnaies, contre à peine 16% des investisseurs plus âgés.

Au total, 22% des sondés estiment que les monnaies virtuelles offrent les meilleures perspectives de rendement sur les douze prochains mois, et près d'un tiers ont déclaré qu'ils seraient davantage intéressés par ce type d'actifs "si un conseiller indépendant ou un prestataire suisse de services financiers les leur recommandait".

Au chapitre des préoccupations, le niveau des coûts de santé occupe la première place chez les investisseurs helvétiques, suivi des incertitudes politiques et d'un ralentissement économique mondial.

A en croire les participants à l'enquête, l'Europe offre désormais les meilleures perspectives de rendement sur douze mois, reléguant la Chine au deuxième rang, alors que les Etats-Unis complètent le podium.

Interrogés sur la politique de la Banque nationale suisse (BNS), les investisseurs masculins se distinguent avec un taux d'approbation de 46%, contre seulement la moitié de leurs homologues féminines.

La principale critique porte sur la politique des taux d'intérêts. Indépendamment du genre, un investisseur sur cinq y voit une menace pour la prévoyance privée et institutionnelle.

"Au vu des défis de notre système de prévoyance, il serait recommandable, en particulier pour les groupes de population les plus jeunes, d'investir sur un horizon de placement à long terme", recommande Edi Aumiller.

buc/rp