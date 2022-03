Les minerais mènent les gains alors que la guerre et les hausses de taux ébranlent les nerfs.

Les contrats à terme sur le pétrole ont augmenté de près de 3 % pour atteindre un sommet de deux semaines en Asie.

Le yen a franchi le niveau clé de 120 contre le dollar pour la première fois depuis 2016 et les Treasuries ont étendu leurs pertes après que le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell a signalé lundi un resserrement plus agressif de la politique monétaire que prévu précédemment.

L'indice le plus large de MSCI des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,2 %, mené par les gains de l'indice lourd des mineurs et des banques d'Australie < .AXJO, qui a atteint un sommet de deux mois. [.AX]

Le Nikkei du Japon a augmenté de 1,7 % à 27 276. [.T]

"Cette très forte hausse des prix des matières premières a en fait un panorama relativement mitigé ... car nous avons quelques exportateurs de matières premières notables dans cette région, qui pourraient éventuellement en profiter", a déclaré Manishi Raychaudhuri, stratège actions Asie-Pacifique chez BNP Paribas.

Entre-temps, "les investisseurs se font à l'idée que les banques centrales des marchés développés vont normaliser leur politique monétaire", a-t-il ajouté.

M. Powell avait déclenché une déroute obligataire dans la nuit après avoir déclaré à la National Association for Business Economics que la banque centrale américaine était prête à faire ce qu'il fallait pour combattre l'inflation et que des hausses plus importantes que d'habitude seraient déployées si nécessaire.

Les obligations du Trésor et les contrats à terme sur les actions américaines sont restés sur le fil du rasoir, les contrats à terme du S&P 500 ayant baissé de 0,3 % et ceux du Nasdaq 100, sensibles aux taux, de 0,4 %. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont atteint un sommet de presque trois ans à 2,3330 %. [US/]

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent désormais à deux tiers la probabilité d'une hausse des taux de 50 points de base en mai.

Le yen japonais, également sensible à la hausse des taux américains, a brièvement dépassé les 120 pour un dollar et a acheté 119,90 pour la dernière fois. [FRX/]

Les marchés chinois, en revanche, attendent un assouplissement de la politique monétaire après qu'il ait été signalé par les autorités la semaine dernière.

L'indice des valeurs vedettes de la Chine a ouvert en baisse de 0,2 %, tandis que l'indice de référence Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,7 %.

Les actions de China Eastern Airlines à Hong Kong ont chuté de 5,5 % après que son Boeing 737-800 avec 132 personnes à bord se soit écrasé dans les montagnes du sud de la Chine lundi.

Pendant ce temps, l'absence de progrès dans les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine a continué à peser sur le sentiment. Le conflit fait rage alors que l'Ukraine a déclaré lundi qu'elle n'obéirait pas aux ultimatums de la Russie après que Moscou ait exigé qu'elle cesse de défendre Mariupol assiégée.

Les contrats à terme sur le pétrole ont étendu leurs gains mardi matin à la suite d'informations selon lesquelles certains membres de l'Union européenne envisageaient d'imposer des sanctions sur le pétrole russe et alors que des attaques sur des installations pétrolières saoudiennes ont fait frémir le marché. [O/R]

Le pétrole brut Brent a augmenté de 2,9% à 118,93 $ le baril. Le pétrole brut américain a augmenté de 2,4 % à 114,85 $ le baril.

Le yen a baissé d'environ 0,4 % pour atteindre brièvement 120,08 par dollar au début des échanges en Asie.

Dans les autres échanges de devises, l'euro était en baisse de 0,2% sur la journée à 1,0992 $, ayant perdu 2,09% en un mois, tandis que le Dollar Index, qui suit le billet vert contre un panier de devises d'autres partenaires commerciaux majeurs, était en hausse à 98,758.

L'or était légèrement en baisse à 1 930,27 $ l'once.