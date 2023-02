Les mines de charbon en Chine ont reçu l'ordre de procéder à un contrôle de sécurité après un accident mortel

L'effondrement d'une mine à ciel ouvert en Mongolie intérieure, d'une capacité annuelle de 900 000 tonnes, s'est produit à un moment sensible, dans un contexte de relance de l'offre locale de charbon et 10 jours avant la réunion annuelle du Parlement.

Les gouvernements de plusieurs régions, comme la Mongolie intérieure, le Shanxi et le Shaanxi, ont ordonné aux mineurs de charbon, en particulier aux mines à ciel ouvert, de procéder immédiatement à des contrôles de sécurité et aux autorités locales d'effectuer des inspections.

"Nous devons sévèrement réprimer toutes sortes de violations des lois et règlements, en leur infligeant des sanctions ou en les faisant fermer pour corriger les problèmes", a déclaré le gouvernement de Dongsheng en Mongolie intérieure dans un communiqué jeudi.

Depuis fin 2021, Pékin exhorte les mines de charbon à augmenter leur production afin de soutenir l'offre et de freiner la flambée des prix de l'énergie.

Elle aurait approuvé 260 millions de tonnes de nouvelles capacités d'extraction de charbon en 2022 et rouvert des dizaines de mines mises en veilleuse, portant la capacité totale à 5,05 milliards de tonnes.

La cause exacte de l'accident de mercredi n'est pas claire. Le radiodiffuseur d'État chinois CCTV a rapporté jeudi que la mine effondrée en Mongolie intérieure était à l'origine une mine souterraine qui a été fermée, puis rouverte en 2021 en tant que mine à ciel ouvert.

Les mines de charbon chinoises sont parmi les plus meurtrières au monde, en grande partie à cause des mauvaises normes de sécurité et des problèmes de surproduction.

Les acteurs du marché s'attendent à ce qu'une série de contrôles de sécurité stricts aient lieu en Chine au cours des prochaines semaines, le parlement national devant se réunir à partir du 5 mars.

"L'accident s'est produit juste à l'approche de l'événement national majeur, ce qui va déclencher un grand nombre d'inspections de sécurité dans tout le pays et, dans une certaine mesure, réduire l'offre de charbon à court terme", ont déclaré les analystes de Guojin Futures dans une note.

Cependant, le charbon étant crucial pour la sécurité énergétique et l'activité économique, ils ont déclaré qu'il était peu probable que l'offre soit fortement réduite.

Les prix du charbon thermique avec un pouvoir calorifique de 5 500 kilocalories ont bondi à 1 100 yuans (159,84 $) la tonne dans les ports du nord de la Chine mercredi, après avoir atteint leur plus bas niveau de l'année à 980 yuans la tonne la semaine dernière.

Les contrats à terme sur le charbon à coke de Dalian, les plus négociés, ont bondi de près de 6 % jeudi, à 2 085 yuans la tonne, le plus haut niveau depuis la mi-juin.

(1 $ = 6,8819 yuan renminbi chinois)