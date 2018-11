par Lizbeth Diaz

TIJUANA, Mexique, 24 novembre (Reuters) - Les mineurs non accompagnés et les autres migrants vulnérables risquent d'être victimes de la criminalité dans la ville mexicaine de Tijuana, où des milliers de migrants venus d'Amérique centrale pourraient se retrouver coincés pendant plusieurs mois.

Quelque 4.600 migrants, dont la plupart sont originaires du Honduras, sont arrivés récemment à Tijuana selon les autorités locales, après un périple de plusieurs milliers de kilomètres à travers le Mexique.

A l'approche des élections de mi-mandat, le 6 novembre dernier, Donald Trump a sans cesse dénoncé la caravane formée par ces migrants d'Amérique centrale, parlant d'une "invasion" menaçant la sécurité des Etats-Unis.

Le président américain a averti jeudi que les Etats-Unis pourraient fermer si nécessaire leur frontière avec le Mexique face à l'afflux de migrants venus d'Amérique centrale, trois jours après avoir renforcé les mesures de sécurité à la frontière avec l'appui de l'armée.

Selon les associations venant en aide aux migrants, la "caravane" de migrants à Tijuana compte environ 80 mineurs âgés de 10 à 17 ans.

Josue, un Hondurien âgé de 15 ans, affirme qu'il a été enlevé et battu violemment par des narcotrafiquants à Mexico lorsqu'il a voulu franchir la frontière pour entrer aux Etats-Unis l'an dernier.

"J'ai terminé à l'hôpital, sans savoir comment, car je suis arrivé presque mort", dit-il, ajoutant que les autorités américaines l'avaient débouté après avoir été soigné.

Les autorités mexicaines n'ont pas répondu aux questions de Reuters concernant le cas de ce migrant.

Justin, un autre mineur âgé de 16 ans, raconte comment sa vie a été menacée le mois dernier lorsqu'il n'a pas payé "l'impôt de guerre" que des gangsters lui avaient demandé contre la protection de son entreprise dans la ville de San Pedro Sula, au Honduras.

"Ce jour-là, j'ai demandé l'autorisation à ma mère et je suis parti", précise-t-il, en pleurs.

TIJUANA, CINQUIÈME VILLE LA PLUS DANGEREUSE DU MONDE EN 2017

La ville de Tijuana ne compte qu'un seul centre d'accueil pour les migrants mineurs, qui subsiste grâce à l'aide des organisations civiques.

"Dans ce genre de déplacements de populations, les jeunes sont vraiment les plus vulnérables (...) Nous n'en avons jamais reçu autant en si peu de temps", explique Mynor Contreras, qui dirige un centre local venant en aide aux jeunes.

D'après le think tank Seguridad Justicia y Paz, Tijuana était en 2017 la cinquième ville la plus dangereuse au monde, avec un taux d'homicides supérieur à celui de villes d'Amérique centrale que les migrants fuient.

Le maire de la ville, Juan Manuel Gastelum, a déclaré jeudi soir que la ville était confrontée à une crise humanitaire et que l'aide aux migrants coûtait plus de 500.000 pesos (environ 21.600 euros) par jour.

Des militants des associations des droits de l'homme craignent que les migrants d'Amérique centrale restent coincés à Tijuana pendant un long moment, alors que des centaines d'habitants se sont rassemblés dimanche dernier dans un quartier huppé de la ville pour protester contre l'arrivée de ces migrants fuyant la violence et la misère, en brandissant des pancartes "Mexique d'abord". (avec Delphine Schrank et Michael O'Boyle à Mexico et Kristina Cooke à San Fransisco; Arthur Connan pour le service français)