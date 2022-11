Les mineurs du Zimbabwe affirment que les coûts et les pénuries d'électricité freinent les perspectives de croissance pour 2023

Le pays d'Afrique australe a placé ses espoirs dans le secteur minier pour stimuler sa reprise économique après des années de déclin attribuées à la saisie forcée par le gouvernement des fermes appartenant aux Blancs en 2000 et aux dépenses excessives qui ont alimenté l'hyperinflation.

Un rapport industriel publié par la Chambre des mines du Zimbabwe, qui représente les principales sociétés minières du pays, indique que le secteur connaîtra une croissance plus lente de 7 % l'année prochaine, contre 8 % prévus cette année.

"Les perspectives de croissance de la production minérale pour 2023 sont généralement inférieures à celles enregistrées en 2022. Les principaux risques qui pèsent sur les perspectives pour 2023 comprennent une alimentation électrique fragile, des coûts élevés, des pénuries de devises étrangères, un cadre fiscal instable et des pénuries de capitaux", indique le rapport.

Les coûts miniers devraient augmenter de 15 % en 2023, l'énergie étant le principal facteur, selon le rapport. Les mineurs du Zimbabwe subissent souvent des coupures de courant en raison des pannes fréquentes des anciennes centrales du pays.

La compagnie d'électricité publique du Zimbabwe obtient une partie de l'électricité des pays voisins pour combler le déficit et facture désormais les mineurs en devises étrangères pour financer les importations d'électricité, une mesure qui, selon les sociétés minières, a fait augmenter les coûts d'exploitation.

Le Zimbabwe possède d'importantes réserves de métaux du groupe platine, d'or, de chrome, de charbon, de diamants et de lithium et son secteur minier contribue à environ 11 % du produit intérieur brut du pays et à plus de 60 % de ses recettes d'exportation.

Les entreprises étrangères présentes au Zimbabwe comprennent Anglo American Platinum, Impala Platinum, Sibanye Stillwater, Alrosa, Zhejiang Huayou Cobalt et Caledonia Corporation.