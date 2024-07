L'indice britannique FTSE 100 a clôturé en baisse mardi, sous la pression des valeurs liées aux matières premières qui ont suivi les baisses des prix du pétrole et du cuivre, tandis que les mises à jour positives des bénéfices des entreprises ont aidé à compenser les baisses.

L'indice FTSE 100 a baissé de 0,4 %, après avoir enregistré sa meilleure séance en plus d'une semaine lundi. L'indice des valeurs moyennes FTSE 250 était en baisse de 0,2 %.

Les mineurs de métaux industriels ont chuté de 1,9 %, les poids lourds tels que Rio Tinto et Glencore ayant perdu plus de 1,5 % et 2,2 % chacun, les inquiétudes concernant la faiblesse de la demande chinoise ayant pesé sur les prix du cuivre.

Le secteur a atteint son niveau le plus bas depuis le début du mois d'avril.

Les actions du secteur de l'automobile et des pièces détachées ont été en tête des baisses, avec une chute de 2,6 %, Dowlais Group, TI Fluid Systems et Aston Martin ayant chuté de 0,9 % à 3,9 %, après que le constructeur automobile allemand Porsche AG a revu à la baisse ses perspectives de ventes et de rentabilité.

Les actions du secteur de l'énergie et des mines de métaux précieux ont également baissé de 1,6 % et de 0,4 %, respectivement.

Aux États-Unis, l'attention se portera sur les résultats trimestriels des géants de Wall Street tels qu'Alphabet et Tesla, qui seront publiés après la cloche de clôture plus tard dans la journée.

La vice-présidente Kamala Harris s'apprête à faire campagne pour la première fois dans l'État critique du Wisconsin, après avoir obtenu suffisamment de délégués démocrates pour se frayer un chemin vers l'investiture, avant les élections du 3 novembre.

Parmi les actions, SThree Plc a bondi de 1,1 % après l'annonce de ses résultats semestriels.

Compass a gagné 4,5 % après que le groupe de restauration ait relevé ses prévisions de bénéfices et de revenus pour 2024 pour la deuxième fois cette année, malgré la baisse des prix.

Rolls-Royce a grimpé de 3,8% car il développe une version plus petite de son démonstrateur de moteur Ultrafan visant à explorer la technologie pour la prochaine génération de jets à fuselage étroit, a déclaré le PDG Tufan Erginbilgic mardi.

Beazley a augmenté de 1,8 % après que l'assureur a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de modifier ses prévisions à la suite du problème informatique mondial de vendredi.