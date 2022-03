Les "mini-majors" pétroliers américains émergent des accords sur les schistes bitumineux et de la flambée des prix de l'énergie.

Les acteurs, dont Devon Energy Corp, EQT Corp, Continental Resources, Pioneer Natural Resources et Diamondback Energy, sont prêts pour une nouvelle série de transactions, selon des entretiens avec une douzaine de sources.

"Les conditions sont réunies pour que les sociétés publiques, en particulier les grands indépendants et les sociétés à capitalisation moyenne, utilisent les transactions pour se remodeler et s'assurer qu'elles disposent d'un stock adéquat pour tirer parti de ce supercycle de prix des matières premières", a déclaré Pete Bowden, responsable mondial de l'énergie et de l'électricité chez Jefferies.

Parmi les cibles potentielles figurent Colgate Energy Partners, contrôlée par Pearl Energy Investments et NGP, et Ameredev II, soutenue par EnCap Investments. Ces deux entreprises ont été formées après que leurs propriétaires de fonds d'investissement privés aient réuni des sociétés distinctes pour les rendre plus attrayantes pour les mini-majors émergents.

Cette tendance fait écho à la fin des années 1990, lorsque des combinaisons rapides ont donné naissance aux supermajors mondiaux BP, Exxon Mobil Corp et Chevron Corp. Comme à l'époque, ce cycle de consolidation utilise la taille pour améliorer les économies d'échelle. Mais cette fois, les mini-majors se regroupent en grande partie dans des formations de schiste américaines individuelles.

Pioneer Natural a augmenté ses participations dans le bassin permien avec deux transactions l'année dernière et y produit désormais plus de pétrole et de gaz qu'Exxon. EQT est devenu le plus grand producteur de gaz naturel des États-Unis à partir de son bastion dans le schiste de Marcellus en Pennsylvanie et en Virginie occidentale.

Devon, l'action la plus performante de l'indice S&P 500 en 2021, est également à la recherche de contrats, selon les banquiers d'affaires, après avoir perdu l'année dernière lorsque Shell a vendu des actifs au cœur de l'industrie américaine du schiste.

Devon a fait au moins deux ouvertures pour acheter la production d'Exxon dans le schiste de Bakken du Dakota du Nord, dont une plus tôt cette année qui évaluait les actifs à plus de 6 milliards de dollars, ont déclaré deux sources sous couvert d'anonymat pour discuter d'informations privées. Devon a réparti ses paris sur le Texas, l'Oklahoma, le Wyoming et le Dakota du Nord.

Devon et Exxon ont tous deux refusé de commenter. Aucun de Continental, Diamondback, EQT et Pioneer n'a répondu aux demandes de commentaires.

PLUS C'EST GROS, MIEUX C'EST

Les entreprises de schiste américaines agissent pour obtenir l'échelle nécessaire pour rester pertinentes aux yeux des investisseurs institutionnels qui ne placent leur argent que dans les plus grandes entreprises, ainsi que des champs pétrolifères de première qualité pour profiter de la flambée des prix du brut, a déclaré Bowden de Jefferies.

"Si vous regardez les grandes transactions réalisées ces deux dernières années, chaque acheteur a eu raison, en sécurisant des emplacements A-1 à des valorisations qui semblent maintenant bon marché, avec le bénéfice du recul", a-t-il déclaré.

La volatilité des prix rend plus difficile la conclusion d'accords car les acheteurs et les vendeurs ne sont pas d'accord sur l'évaluation. Pourtant, les rapprochements se poursuivent.

La semaine dernière, Whiting Petroleum Corp et Oasis Petroleum Inc ont annoncé une combinaison axée sur le Bakken. Cette année, PDC Energy Inc et Civitas Resources ont conclu des accords qui, s'ils sont tous consommés, donneraient à quatre sociétés la plupart de la production dans le bassin Denver-Julesburg du Colorado.

Le modèle des mini-majors est ConocoPhillips, l'ancienne major qui s'est débarrassée du raffinage et d'une grande partie de ses actifs internationaux pour devenir le premier producteur permien en volume. Elle a dépensé environ 23 milliards de dollars au cours des 18 derniers mois pour acheter les propriétés de Shell et de Concho Resources au Texas.

LE RÔLE DU CAPITAL-INVESTISSEMENT

Alors que les majors européennes se sont retirées, les sociétés de capital-investissement proposent du carburant pour d'autres transactions. Les prix du pétrole, qui n'ont jamais été aussi élevés depuis 14 ans, font grimper la valeur des actifs et offrent des opportunités de sortie des investissements détenus depuis longtemps.

"Avec la hausse des prix et le fait que la plupart des sociétés de capital-investissement se concentrent sur la récolte des investissements existants dans cet espace, il est plus probable qu'elles soient également des vendeurs, et les indépendants auront donc ces opportunités à considérer également", a déclaré Lande Spottswood, partenaire du cabinet juridique Vinson & Elkins.