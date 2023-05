Un groupe de ministres arabes des Affaires étrangères a tenu une réunion historique avec leur homologue syrien en Jordanie lundi pour discuter des moyens de normaliser les liens avec la Syrie dans le cadre d'un règlement politique du conflit qui dure depuis plus de dix ans dans le pays, ont indiqué des responsables.

Ces discussions sont les premières entre le gouvernement syrien et un groupe de pays arabes depuis la décision de suspendre l'adhésion de la Syrie à la Ligue arabe en 2011, à la suite de la répression des manifestations contre le président Bachar el-Assad.

La Jordanie a appelé la Syrie à s'engager conjointement avec les États arabes sur une feuille de route progressive pour mettre fin au conflit, en abordant les questions des réfugiés, des détenus, de la contrebande de drogue et des milices soutenues par l'Iran en Syrie - autant de problèmes qui affectent ses voisins.

Avant que les ministres syrien, égyptien, irakien, saoudien et jordanien ne s'assoient pour discuter à Amman, le ministre syrien des affaires étrangères Faisal Mekdad a tenu une réunion bilatérale avec son homologue jordanien Ayman Safadi, selon le ministère jordanien des affaires étrangères.

Ils ont discuté des réfugiés, des questions liées à l'eau et de la sécurité aux frontières, notamment de la lutte contre la contrebande de drogue, a indiqué le ministère.

Amman lutte contre les groupes armés qui font passer des stupéfiants depuis la Syrie, notamment le captagon, une amphétamine qui crée une forte dépendance. La Jordanie est à la fois une destination et une voie de transit principale vers les pays du Golfe riches en pétrole pour le captagon.

Lundi, la télévision d'État jordanienne a déclaré que l'armée avait déjoué une opération de contrebande de stupéfiants en provenance de Syrie, faisant un mort et laissant les autres s'enfuir en territoire syrien.

Cette réunion intervient deux semaines après l'échec des négociations menées dans la ville saoudienne de Djedda entre le Conseil de coopération du Golfe, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak, qui n'ont pas permis de parvenir à un accord sur un éventuel retour de la Syrie dans le giron arabe.

Les États arabes et les pays les plus touchés par le conflit tentent de parvenir à un consensus sur l'opportunité d'inviter M. Assad au sommet de la Ligue arabe qui se tiendra le 19 mai à Riyad, afin de discuter du rythme de la normalisation des liens avec M. Assad et des conditions dans lesquelles la Syrie pourrait être autorisée à revenir dans le giron arabe.

L'Arabie saoudite, superpuissance régionale, s'est longtemps opposée à la normalisation des relations avec M. Assad, mais a déclaré qu'après son rapprochement avec l'Iran, principal allié régional de la Syrie, une nouvelle approche était nécessaire avec Damas, qui fait l'objet de sanctions de la part de l'Occident.

Lors de la réunion de Djeddah, la proposition d'inviter M. Assad au sommet de la Ligue arabe s'est heurtée à des résistances, le Qatar, la Jordanie et le Koweït estimant qu'il était prématuré d'attendre que Damas accepte de négocier un plan de paix.

Dimanche, M. Safadi a rencontré la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, en visite dans le pays, ont indiqué des responsables.

Washington, qui a déclaré qu'il ne changerait pas sa politique à l'égard du gouvernement syrien, qu'il qualifie d'État "voyou", a exhorté les États arabes à obtenir quelque chose en échange de leur engagement avec M. Assad.