Les ministres d'Asie du Sud-Est discutent de la crise au Myanmar, sans aucun représentant du Myanmar

Aucun représentant du Myanmar ne participera à la réunion qui se tiendra au secrétariat de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) dans la capitale indonésienne.

Les généraux du Myanmar sont exclus des réunions de haut niveau de l'ANASE depuis l'année dernière, lorsque l'armée a évincé le gouvernement élu de la lauréate du prix Nobel Aung San Suu Kyi, la détenant ainsi que des milliers de militants et lançant une répression meurtrière qui a donné naissance à des mouvements de résistance armée.

Ces dernières semaines ont été marquées par certains des incidents les plus sanglants au Myanmar, notamment le bombardement de la plus grande prison du pays et une frappe aérienne dans l'État de Kachin dimanche, qui, selon les médias locaux, a tué au moins 50 personnes.

Le Cambodge, président de l'ANASE, a déclaré que les discussions visaient à formuler des recommandations sur la manière de faire avancer le processus de paix avant le sommet de l'organisation le mois prochain.

Le Myanmar avait été invité à envoyer un représentant apolitique à la réunion en Indonésie, mais la junte n'a pas accepté, selon le gouvernement hôte.

L'ANASE dirige l'effort de paix international, mais la junte a peu fait pour honorer ses engagements dans un plan de paix convenu avec le groupe l'année dernière.

Le "consensus" en cinq points comprenait un arrêt immédiat de la violence et le lancement d'un dialogue en vue d'un accord de paix, ainsi que l'autorisation pour un envoyé de la présidence de l'ANASE de faciliter la médiation et pour l'ANASE de fournir une aide humanitaire.

Un porte-parole du gouvernement militaire du Myanmar n'a pas répondu à un appel demandant un commentaire jeudi, mais le chef de la junte a précédemment imputé le manque de progrès dans la mise en œuvre du plan à l'instabilité du pays et aux défis de la pandémie.

Une source ayant connaissance des discussions a déclaré que l'Indonésie cherche à renforcer le consensus en cinq points afin qu'il soit plus clair ce qui est attendu dans chaque domaine et à fournir un mandat plus fort pour l'envoyé spécial.

Certains membres de l'ASEAN ont également manifesté leur intérêt pour des négociations discrètes avec la junte, a ajouté la source.

Un porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'était pas au courant du contenu des discussions.

L'ASEAN a depuis longtemps une politique de non-ingérence dans les affaires souveraines de ses membres, mais certaines nations ont demandé au bloc d'être plus audacieux en prenant des mesures contre la junte.

Le principal diplomate américain pour l'Asie de l'Est, Daniel Kritenbrink, a qualifié mercredi la situation au Myanmar de "tragique" et a déclaré que trouver une solution pour y faire face était une "priorité essentielle" pour la réunion de jeudi à Jakarta.

Il a déclaré que les États-Unis, qui ont imposé des sanctions aux dirigeants militaires, prendraient "des mesures supplémentaires pour faire pression sur le régime", mais n'a pas donné de détails.