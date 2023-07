Les ministres des affaires étrangères de l'ANASE se sont réunis mercredi pour discuter de l'intensification du conflit au Myanmar, pays gouverné par l'armée, alors que des fissures apparaissent au sein de l'organisation régionale en raison d'un processus de paix vieux de deux ans qui n'a toujours pas démarré.

La réunion de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) à Jakarta intervient alors que la patience de ses dix membres s'épuise face au refus des dirigeants militaires du Myanmar de mettre fin aux hostilités et d'entamer un dialogue inclusif, comme l'avait convenu le plus haut général de l'ANASE en avril 2021.

Le Myanmar est en proie à des combats depuis que les militaires ont pris le pouvoir au début de l'année 2021, avant de déclencher une répression sanglante contre les opposants à la démocratie, ce qui a provoqué une vague d'attaques de représailles de la part d'un mouvement de résistance et d'armées de minorités ethniques.

L'ANASE a interdit à la junte de participer à ses sommets pour ne pas avoir mis en œuvre le "consensus en cinq points", le seul processus diplomatique en jeu pour parvenir à la paix au Myanmar, où les Nations unies estiment que 1,5 million de personnes ont été déplacées.

Le mois dernier, le gouvernement intérimaire thaïlandais a proposé de renouer le dialogue avec les dirigeants de la junte lors d'une réunion qui a été rejetée par la plupart des ministres des affaires étrangères de l'ANASE.

Mercredi, la ministre indonésienne des affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que le plan de paix convenu devait rester la priorité de l'ANASE.

"Tout autre effort doit soutenir la mise en œuvre du consensus en cinq points", a-t-elle déclaré.

Rizal Sukma, expert en relations internationales au Centre d'études stratégiques et internationales de Jakarta, a déclaré qu'il était essentiel que l'ANASE s'en tienne à son plan.

"Cela donne une légitimité à l'ANASE pour s'engager dans cette question, sans parler d'intervenir", a déclaré M. Sukma.

"Sans le consensus en cinq points, il n'y a pas de base pour l'intervention.

L'Indonésie, présidente de l'ANASE, tente de relancer le processus en essayant de réunir toutes les parties prenantes pour des pourparlers.

La retraite de mercredi devrait également discuter des discussions prolongées sur un code de conduite ASEAN-Chine sur la mer de Chine méridionale, qui ont commencé en 2017, 15 ans après que l'idée ait été lancée.

Les garde-côtes chinois ont été accusés par les Philippines d'"actes agressifs" à plusieurs reprises cette année, tandis que le Vietnam s'est plaint qu'un navire de recherche chinois et une flottille de miliciens présumés s'attardent près de ses projets énergétiques offshore.

La Chine, qui revendique la souveraineté sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale, maintient qu'elle agit en toute légalité.

Les réunions de Jakarta précèdent le sommet de l'Asie de l'Est et le forum régional de l'ANASE, qui se tiendront vendredi et auxquels participeront de hauts diplomates des États-Unis, de la Russie et de la Chine.