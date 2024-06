Les ministres de l'intérieur de la Libye et de la Tunisie ont déclaré mercredi qu'ils avaient convenu de rouvrir partiellement le poste frontière de Ras Jdir jeudi matin, et de le rouvrir complètement le 20 juin, après plus de trois mois de fermeture.

Le ministre libyen de l'intérieur du gouvernement d'union nationale (GUN) à Tripoli, Emad Trabulsi, a déclaré dans une déclaration vidéo avec son homologue tunisien, Khaled Nouri, que le poste-frontière serait rouvert "dans l'intérêt des [deux] pays, sans porter préjudice à aucune partie".

À la mi-mars, le ministère libyen de l'intérieur a déclaré avoir fermé le poste-frontière en raison d'affrontements armés après que la frontière ait été attaquée par des "hors-la-loi".

Ras Ijdir est le principal poste-frontière entre les deux pays dans la région occidentale de la Libye, où les Libyens se rendent souvent en Tunisie pour y recevoir des soins médicaux et où passent les camions de marchandises venant dans la direction opposée.

La Libye a connu peu de paix depuis le soulèvement de 2011 et est divisée entre les factions de l'est et de l'ouest, avec des administrations rivales qui gouvernent chaque zone.

Le gouvernement d'union nationale, qui contrôle Tripoli et les régions du nord-ouest de la Libye, est reconnu internationalement, mais pas par le parlement du pays, basé à l'est.

"La réouverture aura lieu demain pour les cas humanitaires, les cas spéciaux pour lesquels des autorisations ont été délivrées par les ministères de l'intérieur tunisien et algérien, ainsi que pour les cas médicaux", a déclaré M. Trabulsi.

M. Trabulsi a ajouté qu'il rencontrerait M. Nouri le 20 juin au poste-frontière "pour tenir une réunion et le rouvrir complètement à tous les voyageurs".

Pour sa part, M. Nouri a déclaré qu'ils avaient apporté tout le soutien nécessaire au poste frontalier "afin de faciliter la circulation et de ne pas perturber les voyageurs des deux côtés".