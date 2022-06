Les ministres de la défense russe et turc discutent de la Syrie, des exportations de céréales depuis l'Ukraine

La Turquie, membre de l'OTAN, partage une frontière maritime avec la Russie et l'Ukraine dans la mer Noire, et s'est efforcée de servir de médiateur dans leur guerre. Elle a soutenu Kiev, mais a refusé d'imposer des sanctions à Moscou. La Russie et la Turquie soutiennent également des camps opposés en Syrie.

L'appel intervient après que le président turc Tayyip Erdogan a annoncé il y a deux semaines que son pays lancerait de nouvelles offensives militaires dans le nord de la Syrie visant la milice kurde YPG, qu'il considère comme une organisation terroriste.

Au cours de cet appel, le ministre turc de la défense Hulusi Akar a déclaré à son homologue russe Sergei Shoigu que "la réponse nécessaire sera donnée aux actions visant à perturber la stabilité atteinte dans la région et que la présence de terroristes dans la région n'est pas acceptable", a déclaré le ministère turc de la défense dans un communiqué.

Ankara affirme qu'elle doit agir parce que Washington et Moscou n'ont pas tenu leurs promesses de repousser les YPG à 30 km (18 miles) de la frontière après une offensive turque en 2019, et affirme que les attaques depuis les zones contrôlées par les YPG ont augmenté.

Akar a également "rappelé que les accords précédents sur cette question doivent être respectés", a déclaré son bureau.

Cet appel intervient un jour avant que les ministres des Affaires étrangères des deux pays ne se rencontrent à Ankara pour des discussions sur les efforts menés par les Nations unies pour ouvrir un corridor sûr pour les expéditions de céréales ukrainiennes et la Syrie.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février a interrompu les exportations de céréales de Kiev en mer Noire, menaçant une crise alimentaire mondiale.

Akar et Shoigu ont évalué "toutes les mesures qui peuvent être prises concernant l'expédition sûre des céréales, du tournesol et de tous les autres produits agricoles", a déclaré le ministère turc de la Défense.

Plus tôt, M. Akar avait déclaré que la Turquie était en contact avec la Russie et l'Ukraine pour conclure les efforts prochainement.