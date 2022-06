Les ministres de la défense se réunissent pour discuter des besoins en armement de l'Ukraine

La bataille pour Sievierodonetsk - une ville d'à peine plus de 100 000 habitants avant la guerre - est désormais le plus grand combat en Ukraine, le conflit s'étant transformé en une éprouvante guerre d'usure.

L'Ukraine a besoin de 1 000 obusiers, 500 chars et 1 000 drones, entre autres armes lourdes, a déclaré lundi le conseiller présidentiel Mykhailo Podolyak. Les pays occidentaux ont promis des armes aux normes de l'OTAN - y compris des roquettes américaines avancées. Mais leur déploiement prend du temps, et l'Ukraine aura besoin d'un soutien occidental constant pour assurer la transition vers de nouvelles fournitures et de nouveaux systèmes à mesure que les stocks d'armes et de munitions de l'ère soviétique diminuent.

La réunion de mercredi, en marge d'une réunion ministérielle de l'OTAN sur la défense, est dirigée par le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin. C'est la troisième fois que le groupe de près de 50 pays se réunit pour discuter et coordonner l'aide à l'Ukraine. La précédente réunion en personne avait eu lieu à la base aérienne de Ramstein, en Allemagne, en avril.

"La Russie n'a pas abandonné la lutte, malgré ses progrès plutôt anémiques... Ce que nous avons, c'est cette opération russe grinçante, lente et progressive", a déclaré un haut responsable de la défense américaine, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

"La question est donc de savoir ce dont les Ukrainiens ont besoin pour poursuivre le succès qu'ils ont déjà constaté en ralentissant et en contrecarrant cet objectif russe et ce sera l'une des principales préoccupations des ministres de la défense", a déclaré le responsable.

Les responsables américains s'attendent à des annonces sur des armes supplémentaires destinées aux forces ukrainiennes dans les prochains jours.

Les États-Unis ont engagé environ 4,6 milliards de dollars en aide à la sécurité de l'Ukraine depuis l'invasion russe du 24 février, y compris des systèmes d'artillerie comme les obusiers et des armes à plus longue portée comme le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité (HIMARS).

La secrétaire adjointe du département d'État américain pour les affaires politico-militaires, Jessica Lewis, qui donne des orientations politiques pour la sécurité internationale, le commerce de la défense et l'assistance à la sécurité, participe à la réunion de Bruxelles. Mme Lewis a déclaré dans une interview à Reuters vendredi que les alliés pourraient demander de nombreux articles de défense pour aider à compenser les armes envoyées en Ukraine.

"Je m'attends à ce que nous voyions toute la gamme ici. Donc pas seulement la défense aérienne, mais je pense que les gens vont regarder, vous savez, s'ils ont fourni des chars, c'est quelque chose qu'ils pourraient rechercher", a déclaré Lewis.

Cela pourrait inclure des chars fabriqués par General Dynamics Corp ou des systèmes de défense aérienne de sociétés comme Lockheed Martin ou Raytheon Technologies.

Alors que les États-Unis sont toujours en train de consulter leurs alliés, beaucoup d'entre eux essaient de s'éloigner des équipements de l'ère soviétique pour passer à des équipements aux normes de l'OTAN, a déclaré M. Lewis.

"En raison de la guerre en Ukraine, les pays comprennent différemment leurs besoins en matière de défense, en particulier, évidemment, s'ils sont proches de l'Ukraine", a déclaré M. Lewis, ajoutant : "Je pense que les gens se sentent plus inquiets en raison de la volonté de la Russie d'envahir l'Ukraine."

La Russie a lancé ce qu'elle appelle une "opération spéciale" en Ukraine en février, affirmant qu'elle était nécessaire pour débarrasser le pays de dangereux nationalistes et dégrader les capacités militaires de l'Ukraine - des objectifs que l'Occident a dénoncés comme un prétexte sans fondement.

L'administration Biden a déclaré avoir reçu l'assurance de Kiev que ces armes à plus longue portée ne seraient pas utilisées pour attaquer le territoire russe, craignant une escalade du conflit.

Kiev a déclaré qu'elle perdait 100 à 200 soldats par jour et que des centaines d'autres étaient blessés. Dans une allocution prononcée dans la nuit, le président Volodymyr Zelenskiy a décrit la bataille pour la région orientale de Donbas - partiellement occupée par des mandataires de Moscou depuis 2014 - comme l'une des plus brutales de l'histoire européenne.