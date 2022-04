Les ministres de la défense turc, britannique et italien discuteront de l'Ukraine à Istanbul

Le secrétaire britannique à la défense, Ben Wallace, et le ministre italien de la défense, Lorenzo Guerini, se rendront à Istanbul à l'invitation de leur homologue turc, Hulusi Akar.

"Lors de la réunion, où un échange de vues aura lieu sur les relations de défense et de sécurité entre les pays et sur les questions régionales, les développements en Ukraine devraient également être abordés", indique le communiqué.

La Turquie, membre de l'OTAN, partage une frontière maritime avec l'Ukraine et la Russie dans la mer Noire, entretient de bonnes relations avec ces deux pays et a joué un rôle de médiateur dans le conflit. Elle a jusqu'à présent accueilli des pourparlers de paix entre les ministres des affaires étrangères et les négociateurs ukrainiens et russes, et a œuvré pour organiser une rencontre entre leurs présidents.

La Turquie et l'Italie ont également renforcé leur engagement depuis un sommet de l'OTAN le mois dernier, au cours duquel les dirigeants de la Turquie, de l'Italie et de la France ont discuté des moyens de relancer le projet de système de défense aérienne SAMP-T du consortium franco-italien Eurosam.

Jeudi, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré avoir discuté du projet d'avion de combat TF-X avec son homologue britannique, Liz Truss, lors d'une réunion de l'OTAN à Bruxelles. Le projet a été bloqué en raison de problèmes avec Rolls Royce concernant les moteurs.