Les ministres des affaires étrangères américain et chinois se rencontreront au G20 cette semaine

M. Blinken doit partir pour l'Asie mercredi pour un voyage qui durera jusqu'à lundi. La rencontre avec Wang, attendue samedi, sera le dernier contact de haut niveau entre les responsables américains et chinois, alors que le président Joe Biden envisage de lever les droits de douane sur certains produits chinois pour freiner l'inflation.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, s'est entretenue lundi avec le vice-premier ministre chinois Liu He et le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a rencontré le mois dernier le plus haut diplomate chinois, Yang Jiechi, au Luxembourg.

Malgré une rivalité stratégique croissante entre Washington et Pékin, M. Biden a envisagé de supprimer les droits de douane sur une série de produits chinois afin de freiner l'inflation galopante aux États-Unis avant les élections de mi-mandat de novembre pour le contrôle du Congrès.

La Maison Blanche a déclaré qu'il n'y a pas de date limite pour la décision, mais Biden et le président chinois Xi Jinping devraient également s'entretenir dans les semaines à venir.

Les ministres des affaires étrangères des 20 plus grandes économies (G20) doivent se rencontrer sur l'île indonésienne de Bali vendredi avant un sommet des dirigeants du G20 en novembre, également en Indonésie.

M. Blinken rencontrera également la ministre indonésienne des affaires étrangères, Retno Marsudi, et s'arrêtera à Bangkok, pour rencontrer le premier ministre Prayut Chan-o-cha et le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères Don Pramudwinai, a indiqué le département d'État.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, doit également assister à la réunion ministérielle de Bali, mais une rencontre entre lui et M. Blinken n'est pas prévue. Les deux hommes ne se sont pas rencontrés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, une action dénoncée par Washington et ses alliés, qui ont soutenu Kiev en lui fournissant des armes.

Peu avant l'invasion russe, la Chine et la Russie ont annoncé un partenariat "sans limites", également dénoncé par Washington. Mais les responsables américains ont déclaré qu'ils n'avaient pas vu la Chine échapper aux sanctions ou fournir des équipements militaires à la Russie.

La Chine a refusé de condamner les actions de la Russie en Ukraine et a critiqué les sanctions occidentales radicales contre Moscou.

Les analystes prévoient une réunion du G20 litigieuse au cours de laquelle les États-Unis et leurs alliés devraient blâmer Moscou pour les pénuries alimentaires mondiales depuis l'invasion par la Russie de l'Ukraine, un important exportateur de céréales, tandis que la Russie blâme les sanctions imposées par les États-Unis.

Le département d'État a déclaré que M. Blinken "renforcerait notre engagement à travailler avec des partenaires internationaux pour faire face aux défis mondiaux, y compris l'insécurité alimentaire et énergétique et la menace que la guerre continue de la Russie contre l'Ukraine représente pour l'ordre international."