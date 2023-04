Les ministres des affaires étrangères de l'Iran et de l'Arabie saoudite se rencontrent en Chine

Les ministres des affaires étrangères de l'Iran et de l'Arabie saoudite se sont rencontrés en Chine pour la première réunion officielle de leurs plus hauts diplomates depuis plus de sept ans, a déclaré la télévision publique saoudienne Al Ekhbariya.

Dans une brève séquence diffusée sur Twitter aux premières heures de jeudi, le prince Faisal bin Farhan Al Saud et son homologue iranien, Hossein Amirabdollahian, se saluent avant de s'asseoir côte à côte. Après des années d'hostilité qui ont alimenté les conflits au Moyen-Orient, Téhéran et Riyad ont accepté de mettre fin à leurs différends diplomatiques et de rouvrir leurs ambassades dans le cadre d'un accord majeur facilité par la Chine le mois dernier.