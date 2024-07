Les ministres des affaires étrangères de l'Australie, de l'Inde, du Japon et des États-Unis - un groupe connu sous le nom de "Quad" - se sont réunis à Tokyo lundi pour des discussions qui devraient porter sur la sécurité maritime et les initiatives visant à renforcer les cyberdéfenses.

Les discussions auxquelles ont participé l'Australienne Penny Wong, l'Indien Subrahmanyam Jaishankar, la Japonaise Yoko Kamikawa et l'Américain Antony Blinken font suite aux discussions sur la sécurité qui ont eu lieu dimanche entre Tokyo et Washington et au cours desquelles les alliés ont qualifié la Chine de "plus grand défi stratégique" auquel la région est confrontée.

"Nous savons tous que notre région et notre monde sont en train d'être remodelés. Nous comprenons tous que nous sommes confrontés aux circonstances les plus difficiles dans notre région depuis des décennies", a déclaré M. Wong dans son allocution d'ouverture des discussions quadripartites de lundi.

"Nous sommes tous attachés à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région, et nous savons tous qu'elles ne sont pas acquises, que nous ne pouvons pas les tenir pour acquises.

Dans son allocution d'ouverture, Mme Kamikawa a souligné la nécessité de renforcer les capacités en matière de cybersécurité et d'offrir des possibilités de formation dans le domaine de la sécurité maritime afin de protéger et de développer la prospérité dans la région indo-pacifique.

Dimanche, les États-Unis ont annoncé leur intention de réorganiser en profondeur leur commandement militaire au Japon afin de renforcer la coordination avec les forces de leurs alliés.

Il s'agit d'une des mesures prises pour faire face à ce que les États-Unis et le Japon ont qualifié d'"environnement sécuritaire en évolution", notant les diverses menaces de la Chine, notamment ses activités maritimes de plus en plus musclées dans les mers de Chine orientale et méridionale.

"Aujourd'hui, nous avons des conflits : Gaza, l'Ukraine, le Sud-Soudan, ils font l'objet d'une grande attention, ce qui est compréhensible", a déclaré M. Blinken dans son allocution d'ouverture devant le groupe de la Quadrilatérale.

"Mais même si nous faisons ce qu'il faut pour tenter de mettre fin à ces conflits, nous n'avons pas perdu de vue cette région que nous partageons et nous nous y concentrons résolument.

Après avoir quitté Tokyo, MM. Blinken et Austin auront des entretiens sur la sécurité avec un autre allié asiatique, les Philippines, alors que l'administration Biden cherche à contrer une Chine de plus en plus audacieuse.

Samedi, M. Blinken a rencontré son homologue chinois Wang Yi au Laos et a répété que Washington et ses partenaires souhaitaient maintenir un "Indo-Pacifique libre et ouvert", selon un compte-rendu de la réunion publié par les États-Unis.