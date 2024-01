Le ministre irakien des affaires étrangères, Fuad Hussein, a condamné lors d'un appel téléphonique avec son homologue jordanien l'attaque d'un poste militaire américain sur le territoire jordanien, près de la frontière avec la Syrie, ont rapporté les médias d'État.

M. Hussein et Ayman Safadi ont souligné la nécessité de mettre les deux pays et la région à l'abri de toute menace militaire, quelle que soit la partie concernée, ont ajouté les médias d'État irakiens.

Depuis le début de la guerre entre leur allié palestinien, le Hamas, et Israël, le 7 octobre, des groupes alignés sur l'Iran mènent des attaques contre des cibles israéliennes et américaines à partir du Liban, du Yémen, de l'Irak et de la Syrie.

Dimanche, la Résistance islamique en Irak, qui regroupe des groupes militants soutenus par l'Iran, a revendiqué des attaques contre trois bases, dont une à la frontière entre l'extrême nord-est de la Jordanie et l'est de la Syrie.

Cette attaque a tué trois soldats américains et en a blessé plus de 40. Il s'agit de la première attaque meurtrière contre des troupes américaines depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, en octobre, et elle marque une escalade majeure dans les tensions qui ont embrasé le Moyen-Orient.

Selon des responsables occidentaux et irakiens, le gouvernement irakien est soutenu par des partis et des milices proches de l'Iran, mais pas directement par les groupes radicaux qui ont tiré sur les forces américaines. Bagdad a condamné les attaques tout en affirmant que l'escalade régionale se poursuivrait tant que la guerre de Gaza continuerait.

Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a promis lundi que les États-Unis prendraient "toutes les mesures nécessaires" pour défendre leurs troupes après l'attaque meurtrière d'un drone, alors même que l'administration du président Joe Biden a souligné qu'elle ne cherchait pas à entrer en guerre avec l'Iran.