Les responsables financiers du Groupe des sept riches démocraties tenteront mercredi de faire avancer les discussions sur l'utilisation des revenus des actifs souverains russes gelés pour soutenir un prêt de 50 milliards de dollars à l'Ukraine, alors que les Etats-Unis cherchent à obtenir plus de certitudes, notamment de la part de l'Union européenne, sur le fait que les actifs seront immobilisés à long terme.

Ces discussions se dérouleront en marge d'une réunion des responsables financiers du G20 au Brésil, qui portera sur des questions plus générales liées à l'économie, au climat et au développement.

Un haut fonctionnaire du Trésor américain a déclaré à la presse qu'il était peu probable que la réunion du G7 débouche sur un accord ou une déclaration, mais qu'il était important que les ministres des finances se penchent sur les détails techniques du plan de prêt à l'Ukraine. Toutefois, les ambassadeurs des États membres de l'UE discutaient en même temps des possibilités de répondre aux préoccupations des États-Unis. En juin, les dirigeants du G7 se sont mis d'accord sur le principe d'exploiter les revenus de quelque 300 milliards de dollars d'actifs souverains russes, gelés depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022, pour soutenir un prêt de 50 milliards de dollars destiné à aider l'Ukraine et à lui assurer un financement extérieur au-delà de cette année.

Le plan ne confisquerait pas les actifs, évitant ainsi un précédent qui, selon l'Union européenne, pourrait déstabiliser le système financier mondial. Mais les détails du prêt se sont avérés plus compliqués à mettre en œuvre que prévu.

Les États-Unis veulent avoir l'assurance que les avoirs resteront gelés pendant une longue période, au moins jusqu'à ce qu'un traité de paix mette fin à la guerre, préserve la souveraineté de l'Ukraine et permette à la Russie d'indemniser l'Ukraine pour les dommages causés par la guerre, a déclaré le fonctionnaire du ministère des finances.

Cette position est quelque peu en contradiction avec le régime de sanctions de l'UE à l'encontre de la Russie, qui doit être renouvelé tous les six mois, ce qui laisse entrevoir la possibilité de débloquer les avoirs sous-jacents.

"Nous avons clairement indiqué à nos homologues que nous avions besoin de solides garanties que les actifs ne seraient pas remobilisés d'une manière qui mettrait un terme aux bénéfices exceptionnels, en l'absence d'un accord de paix [...] où la Russie paierait pour ce qu'elle a fait", a déclaré le fonctionnaire du Trésor. "Donc, de notre point de vue, quelque chose de très clair à ce sujet nous donnerait la sécurité nécessaire pour nous assurer que ce prêt peut être accordé.

Le fonctionnaire a refusé de préciser comment cette assurance pourrait être obtenue, mais il a indiqué que les dirigeants du G7 avaient décidé que le plan de prêt devait être mis en œuvre. Un projet de document de l'UE indique que les ambassadeurs des membres de l'UE discutent des possibilités de prolonger la période de renouvellement des sanctions, en particulier sur les actifs de la banque centrale russe, afin de garantir le plan de prêt.

Les options étaient soit une extension "illimitée" de la période de renouvellement, soit une extension jusqu'à trois ans. Dans les deux cas, l'unanimité des États membres de l'UE serait requise.

Le projet indique que l'extension viserait à "renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité pour les partenaires du G7 en ce qui concerne les flux de revenus extraordinaires, qui seront mis à la disposition de l'Ukraine pour servir et rembourser les prêts bilatéraux supplémentaires accordés par l'UE et les partenaires du G7". (Reportage de David Lawder ; Rédaction de Kevin Liffey)