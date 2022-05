Les ministres du G7 pourraient s'engager à éliminer progressivement le charbon et à décarboniser l'énergie -draft (en anglais)

Les ministres du climat du Groupe des sept puissances économiques envisageront cette semaine de s'engager à éliminer progressivement l'énergie polluante produite par le charbon d'ici 2030 et à décarboniser leurs secteurs de l'électricité d'ici 2035, selon un projet de communiqué de réunion consulté par Reuters.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'un des principaux exportateurs de combustibles fossiles, a poussé certains pays à acheter davantage de combustibles fossiles non russes et à brûler plus de charbon afin de réduire leur dépendance au gaz russe - ce qui fait craindre que la crise énergétique déclenchée par la guerre ne compromette les efforts de lutte contre le changement climatique.

Les ministres du G7 chargés du climat, de l'énergie et de l'environnement se réuniront à Berlin de mercredi à vendredi.

Là, ils tenteront de se mettre d'accord sur des engagements pour s'assurer que leur réponse à court terme à la flambée des prix mondiaux de l'énergie et aux craintes concernant l'approvisionnement en carburant ne fasse pas dérailler les engagements à plus long terme visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre chauffant la planète.

"Nous nous engageons à éliminer progressivement la production nationale d'électricité à partir de charbon et la production non industrielle de chaleur à partir de charbon, en visant l'année 2030", indique un projet de communiqué de leur réunion. "Unabated" fait référence aux centrales électriques qui n'utilisent pas de technologie pour capter leurs émissions.

Le projet engage également les pays du G7 à avoir un "secteur électrique net zéro d'ici 2035" et à commencer à rendre compte publiquement l'année prochaine de la manière dont ils respectent un engagement antérieur du G7 visant à mettre fin aux subventions "inefficaces" des combustibles fossiles d'ici 2025.

Le projet pourrait changer avant d'être adopté vendredi. Des sources familières avec les discussions ont déclaré que le Japon et les États-Unis avaient tous deux indiqué qu'ils ne pourraient pas soutenir la date d'élimination progressive du charbon.

Un fonctionnaire du ministère japonais de l'industrie, qui supervise les infrastructures locales de production d'électricité, a refusé de commenter directement les négociations du G7.

Le fonctionnaire a déclaré qu'une proposition visant à éliminer progressivement la production d'électricité à partir du charbon d'ici 2030 ne serait pas compatible avec la politique intérieure du Japon. Le Japon vise à réduire la part du charbon dans son panorama électrique à 19 % d'ici 2030, contre 32 % en 2019.

Un responsable américain a refusé de commenter les négociations en cours.

"Le président Biden prend des mesures énergiques pour atteindre l'objectif national d'un secteur de l'électricité sans pollution par le carbone d'ici 2035 et joue un rôle de premier plan sur la scène mondiale pour aider nos alliés à réaliser leurs ambitions climatiques", a déclaré le fonctionnaire.

Le charbon est le combustible fossile qui émet le plus de CO2, et les scientifiques affirment que son utilisation mondiale doit chuter si le monde veut réduire les émissions assez rapidement pour éviter les pires impacts du changement climatique.

Tous les pays du G7 utilisent l'énergie du charbon, bien que la part de l'Allemagne, du Japon et des États-Unis soit plus importante que celle du Canada, de la France, de l'Italie et de la Grande-Bretagne.

L'Allemagne et le Canada se sont engagés à éliminer progressivement le charbon d'ici 2030, tandis que la France, l'Italie et la Grande-Bretagne prévoient de le faire plus tôt. Les États-Unis et le Japon n'ont pas fixé de date, bien que le plan du gouvernement américain visant à décarboniser le réseau électrique d'ici 2035 implique que les centrales au charbon devront soit fermer, soit utiliser la technologie de capture du carbone d'ici cette date.

Si les ministres ne parviennent pas à s'entendre sur les objectifs, ceux-ci pourraient être transmis aux dirigeants des pays pour un éventuel accord lors d'une réunion du G7 en juin. (Reportage de Kate Abnett ; Reportage supplémentaire de Yuka Obayashi, Timothy Gardner ; Édition de Maria Sheahan et Catherine Evans)