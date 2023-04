Selon un document consulté par Reuters, les ministres du climat des pays du Groupe des Sept (G7) pourraient plaider en faveur de nouveaux investissements dans l'approvisionnement en gaz naturel, malgré les évaluations selon lesquelles de tels investissements contrecarreraient les objectifs de lutte contre le changement climatique convenus au niveau mondial.

Les ministres de l'énergie et du changement climatique des pays du G7 se réuniront les 15 et 16 avril à Sapporo, au Japon, pour discuter des efforts déployés pour lutter contre le changement climatique, actuellement sous la pression des turbulences sur les marchés mondiaux de l'énergie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Selon un projet de déclaration du G7, les ministres conviendraient de la nécessité de nouveaux investissements en amont dans le secteur du gaz, en raison des retombées énergétiques de l'invasion de la Russie. La Russie a réduit ses livraisons de gaz à l'Europe l'année dernière, ce qui a entraîné une pénurie de l'offre mondiale et une flambée des prix sur les marchés internationaux.

"Dans ce contexte, dans cette situation d'urgence particulière, nous reconnaissons la nécessité d'investissements en amont dans le GNL (gaz naturel liquéfié) et le gaz naturel, conformément à nos objectifs et à nos engagements en matière de climat", indique le projet de déclaration.

Le projet est encore en cours de négociation par les pays du G7 et pourrait être modifié de manière significative avant d'être adopté.

L'engagement sur les investissements dans le GNL, s'il est maintenu dans le communiqué final, serait une victoire pour le Japon, pays hôte de la réunion du G7, qui considère le GNL comme un "combustible de transition" vers une énergie plus propre qui, selon lui, pourrait être nécessaire pendant au moins 10 à 15 ans.

Toutefois, de tels investissements iraient à l'encontre des évaluations de l'Agence internationale de l'énergie, organisme de surveillance de l'énergie mondiale, qui a déclaré qu'aucun nouvel investissement dans l'approvisionnement en combustibles fossiles ne peut être réalisé si le monde veut empêcher le réchauffement climatique de dépasser 1,5 degré Celsius - la limite qui permettrait d'éviter les impacts les plus graves.

Le monde doit réduire considérablement la consommation d'énergie fossile au cours de cette décennie pour éviter les effets les plus dévastateurs du changement climatique, a déclaré le groupe d'experts en climatologie du GIEC des Nations unies. Selon le GIEC, les émissions de CO2 prévues dans le cadre des projets actuels d'exploitation des combustibles fossiles épuiseraient le budget carbone restant pour atteindre l'objectif de 1,5C.

Lors d'une réunion tenue l'année dernière, les ministres du climat du G7 ont déclaré que des investissements dans le secteur du GNL étaient nécessaires pour faire face à la crise énergétique, mais ils n'ont pas explicitement approuvé les investissements en amont dans l'approvisionnement en gaz.

Le G7 s'était précédemment engagé à mettre fin aux aides publiques accordées aux projets d'exploitation de combustibles fossiles à l'étranger d'ici à la fin de l'année 2022.

Le projet de déclaration indique que les pays s'attendent à ce que la demande de GNL "continue de croître" dans les pays qui peuvent se permettre de remplacer ultérieurement le gaz par des sources d'énergie à émissions nettes nulles.

Le document a révélé la réticence de certains pays, dont l'Union européenne, qui se sont opposés à l'affirmation selon laquelle la demande de GNL augmenterait. L'Union européenne, qui compte 27 pays, participe aux réunions du G7.

Autrefois grands acheteurs de gaz russe, les pays européens s'efforcent de diversifier leurs sources d'énergie et de remplacer le gaz russe, en partie, par davantage de GNL.

Le projet de communiqué condamne à plusieurs reprises l'invasion de l'Ukraine par la Russie et indique que le G7 travaillera avec des "partenaires fiables" pour réduire la dépendance à l'égard de la Russie.

Autre victoire potentielle pour le Japon, pays pauvre en énergie, le projet de communiqué mentionne l'ammoniac comme un dérivé de l'hydrogène qui pourrait constituer un outil "efficace de réduction des émissions".

Le Japon teste actuellement la cocombustion du charbon avec de l'ammoniac pour réduire les émissions de carbone provenant de la production d'énergie thermique et souhaite étendre ce système au plus grand nombre possible de centrales électriques dans le pays.

Un fonctionnaire chargé des affaires internationales au ministère japonais de l'industrie a refusé de commenter le projet.