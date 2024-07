ROME, 17 juillet - Les ministres du commerce des grandes démocraties du Groupe des Sept (G7) ont déclaré mercredi qu'ils utiliseraient leurs "outils commerciaux" si nécessaire pour contrer les pratiques qui faussent le marché, dans une déclaration qui a durci le langage par rapport à un communiqué précédent.

Les ministres du G7 se sont réunis dans le sud de l'Italie après que l'Union européenne a imposé ce mois-ci des droits de douane sur les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine, afin de protéger l'industrie automobile des 27 États membres contre les VE chinois qui, selon l'UE, sont largement subventionnés.

"Nous continuerons à nous attaquer aux politiques et pratiques non commerciales, ainsi qu'aux surcapacités dommageables non commerciales et aux autres distorsions du marché qui en découlent", indique la déclaration de six pages du G7, qui ne mentionne pas spécifiquement la Chine.

"À cette fin, nous restons déterminés à utiliser efficacement nos outils commerciaux et, le cas échéant, à développer de nouveaux outils, pour identifier, remettre en cause et contrer ces pratiques, et pour promouvoir des règles et des normes internationales plus strictes, en collaboration avec nos partenaires", ajoute le communiqué.

La déclaration de mercredi a adopté une ligne plus dure que le communiqué final publié l'année dernière à l'issue d'une réunion ministérielle du G7 au Japon, qui mettait davantage l'accent sur la lutte contre le protectionnisme et les distorsions du marché que sur le déploiement d'instruments commerciaux.

Outre les droits de douane, les outils destinés à lutter contre les pratiques déloyales pourraient inclure des règles plus strictes pour contrôler les investissements étrangers, telles que celles proposées par l'Union européenne au début de l'année.

La Grande-Bretagne, seul membre européen du G7 à ne pas faire partie de l'UE, a indiqué mardi qu'elle n'était pas prête à suivre Bruxelles dans l'imposition de taxes sur les véhicules électriques chinois, affirmant que ses constructeurs automobiles ne s'étaient pas plaints de pratiques déloyales de la part de leurs rivaux.

Les ministres, qui se sont réunis dans la région de Calabre, dans le sud de l'Italie, ont également déclaré que "la résilience économique exige une réduction des risques grâce à la diversification et à la réduction des dépendances critiques", dans une référence apparente à la domination de la Chine sur les chaînes d'approvisionnement essentielles.

"Nous reconnaissons que les politiques et les pratiques non commerciales non seulement sapent l'ordre économique international libre et équitable fondé sur des règles, mais peuvent également exacerber les dépendances stratégiques et les vulnérabilités, et entraver le développement durable des pays émergents et des pays en développement", indique la déclaration.

Le G7 est composé de la Grande-Bretagne, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon et des États-Unis, et l'Union européenne est également invitée à y participer. (Reportage d'Angelo Amante ; édition de Barbara Lewis)